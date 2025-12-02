Posni podvarak od kiselog kupusa i dimljene ribe na starinski način, najlakše i najukusnije posno jelo

Obično se sprema sa krmenadlama ili suvim mesom, ali ako napravite posni podvarak sa ribom napravićete najukusniji posni specijalitet.

Podvarak je zimsko jelo od kiselog kupusa koji svi vole. Obično se sprema sa suvim mesom ili krmenadlama. Naš predlog je da napravite posni podvarak od kiselog kupusa sa ribom.

Nema osobe koja ne voli da jede podvarak, pogotovo ako je pripremljen na starinski način. Ispratite sve korake i napravićete najukusnije jelo, a najbolje od svega je što se lako pravi, pa uspeva svakoj domaćici.

Sastojci:

1 veća glavica kiselog kupusa

1 dimljeni šaran ili krap

2 praziluka

1 suva crvena paprika

ulje

lorber

biber

Priprema:

Sitno seckan praziluk izdinstati, dodati sitno seckan kiseli kupus, papriku, lorber. Poklopiti i na tihoj vatri krčkati oko 2 sata.

Ribu, najbolji je krap, iseći na male komade i pokriti kupusom, pobiberiti i staviti posudu u zagrejanu pećnicu da se peče oko 1 sat.

Posni podvarak služiti sa toplom projom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com