Pravi posni srpski pasulj, omiljeno jelo uvek uspeva svima (video)

Idealan je za svaki dan. U ovom receptu, nema mesa jer je posna varijanta, pravi posni srpski pasulj pravi se veoma lako.

Ovo je recept za pravi posni srpski pasulj, za sve početnice u kuvanju. A svaka domaćica treba da zna kako se sprema čuveno srpsko jelo – pasulj.

U ovom receptu, nema mesa jer je posna varijanta, mada se obično stavlja komad nekog suvog mesa koji daje još bogatiji ukus ovom jelu. Pravi posni srpski pasulj idealan je i za svaki dan, posebno kada želite nešto lepo, jednostavno i zdravo.

Sastojci za pravi posni srpski pasulj

  • 400 g pasulja
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 glavica belog luka
  • 1 paprika
  • lovorov list
  • nekoliko zrna bibera
  • 1 kašika maslinovog ulja

Zaprška

  • malo ulja
  • 2 male glavice crnog luka
  • 3 čena belog luka
  • 1 kašičica brašna
  • malo začinske paprike
  • biber, so

Priprema

Pasulj dobro operite u par voda, a zatim kratko kuvajte i isperite. Naspite hladnu vodu.

Dodajte seckani crni luk i čenove belog luka, kao i lovorov list, zrna bibera, maslinovo ulje.

Poklopite i stavite na tihu vatru da kuva dok se ne skuva.

U tiganju na malo ulja propržite sitno seckan crni luk, pa kad se uprži dodajte seckan beli luk i mešajte da luk dobije blago krem boju.

Dodajte i brašno, pa ubaciti začinsku papriku i odmah sipajte u pasulj. Posolite i dodajte biber.

Na kraju dodajte i seckan peršunov list.

