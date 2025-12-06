Šaran na podvarku: U kiseli kupus dodajte 1 tajni sastojak i postaće vaše omiljeno jelo

Šaran na podvarku postaće vaše omiljeno jelo. Ono što je bitno jeste da u dodate belo vino jer ga čini najukusnijim.

Dodajte malo belog vina u kiseli kupus dok se peče šaran na podvarku. Biće to nešto najukusnije što ste ikad probali.

Podvarak je zimsko jelo od kiselog kupusa koji svi vole. Obično se sprema sa suvim mesom ili krmenadlama, naš predlog je šaran na podvarku..

Ono što je bitno jeste da u podvarak dodate belo vino jer ga čini ukusnijim.

Sastojci:

šaran od 1,5 kg

1,5 kg kiselog kupusa ribanca

ulje

crvena paprika

so, biber

malo belog vina

Način pripreme:

Kupus ribanac ispecite na ulju. Sipajte belo vino i dinstajte, a zatim postepeno dodajte po malo vode i pecite dok ne bude mekan.

Ubacite sad u vatrostalnu posudu, pa preko njega stavite šarana koga ste prethodno malo zasekli sa strane, posolili, pobiberili i namazali crvenom paprikom.

Ribu zalijte uljem i pecite na kupusu oko 45 minuta.

Tokom pečenja zalivajte sokom iz kupusa i sa malo tople vode.

