Simbol poštene trpeze: Zaboravljena starinska srpska kaša – grejala je zimi i bez mesa!

Starinska srpska kaša je podsetnik da se toplina kuće ne meri bogatstvom sastojaka, već ukusom koji ostaje nakon poslednjeg zalogaja.

Starinska kaša nekada je prehranjivala brojne srpske porodice. Od brašna, ulja i malo vode nastajalo je jelo koje je preživelo najteže zime. Nekada hrana siromašnih, danas simbol jednostavne, poštene trpeze

U vreme kada se nije imalo mnogo, ali se znalo kako se čuva toplina doma, domaćice su često pravile ono što se u narodu zvalo prežganac – jednostavno jelo od brašna, ulja i vode, koje je zasitilo generacije. Pravio se uveče, kad su svi već bili umorni, kad bi nestalo mleka, sira ili mesa, ali bi glad ostala.

Prežganac se kuvao tiho, brzo i s merom, a najlepše je mirisao kad napolju provejava sneg, a unutra pucketaju drva. Danas ga retko ko pravi, iako je i dalje savršena opcija za posne dane, studene večeri i one trenutke kad duši treba nešto poznato, skromno i toplo, prenosi lepotesrbije.rs.

Recept ne traži ni vreme ni novac – tek šaku brašna, malo ulja, prstohvat soli i koju čašu vode.

Priprema starinskog prežganca

U šerpi se najpre zagreje ulje, pa se u njega doda brašno. Prži se na tihoj vatri uz stalno mešanje, dok brašno ne dobije zlatno-smeđu boju i počne da miriše na „pečeno“. U tom trenutku, može da se doda i malo mlevene crvene paprike – ako se pravi za one koji vole jači ukus. Potom se pažljivo sipa hladna voda, stalno mešajući da se ne naprave grudvice. Kada masa počne da vri, dodaje se so. Prežganac se kuva još nekoliko minuta, dok se sve lepo ne sjedini u gustu, glatku kašu.

U pojedinim krajevima Srbije, domaćice su pred kraj kuvanja ubacivale i malo sitno seckanog belog luka, kašičicu ajvara, pa čak i pasuljovu čorbu od prethodnog dana – da se ništa ne baci, a da se obrok obogati.

Jede se toplo, najčešće uz hleb, kiselinu ili komadić suvog hleba umočenog u tanjir. Nije to hrana koja se iznosi pred goste, ali jeste ona koju porodica pamti. Danas, u svetu brzih i komplikovanih recepata, prežganac je podsetnik da se toplina kuće ne meri bogatstvom sastojaka, već ukusom koji ostaje dugo nakon poslednjeg zalogaja.

Jer, kako su nekada govorili: „Nema mesa, nema mleka, ali ima šta da se pojede. I sve je čisto – i tanjir, i savest.“

