Sočniji i hrskaviji niste probali: Najbolji posni krompir priprema se ovako (video)

Kad jednom isprobate ovakav posni krompir iz rerne, neće vam trebati ništa drugo da zadovoljite želju za toplim, domaćim ručkom.

Volite krompir, ali želite da izbegnete mast, meso i sve te teške sastojke? Ovaj posni krompir iz rerne je upravo ono što vam treba. U svega nekoliko koraka dobićete jelo koje miriše na domaćinsko – hrskavo spolja, meko iznutra.

Suština je u jednom triku – malo kukuruznog brašna ili griza + vruća tepsija = hrskavi, sočni krompir. Spremanje traje kratko, a uživanje odmah.

Zašto baš ovaj recept za posni krompir

Kada pomešate krompir sa kukuruznim brašnom (ili grizom), on dobija dodatnu hrskavost – to je trik koji pravi razliku.

Ako stavite tepsiju u rernu da se zagreje pre nego što ubacite krompir, sprečićete da se krompir zalepi i dobićete lepu zlatnu koricu.

Hrskav spolja, meko unutra – baš takav krompir često zovu „najbolji posni krompir“ i odličan je i kao samostalno jelo, i kao prilog.

Sastojci:

1 kg krompira (oljušten, očišćen)

2 kašike kukuruznog brašna ili 2 kašike kukuruznog griza

Začin po ukusu: ljuta ili slatka paprika, beli luk u prahu, suvi biljni začin, sveže ili suvo začinsko bilje (npr. peršun, nana, ruzmarin…) – više začina = bolji ukus.

Ulje (ili maslinovo ulje) za pečenje

Priprema (korak-po-korak):

Oljuštite krompir, operite ga, osušite i isecite na četvrtine.

U većoj činiji pomešajte kukuruzno brašno (ili griz), začine i belo-luk u prahu. Dodajte sveže začinsko bilje po želji.

Uvaljajte krompir u tu smesu – pazite da komadi budu fino obloženi sa svih strana.

Stavite tepsiju u rernu da se zagreje (par minuta na visokoj temperaturi). Kada je vruća, izvadite je, sipajte malo ulja, i u nju rasporedite krompir u jednom sloju.

Pecite na oko 200 °C — nekih 25–30 minuta, ili dok krompir ne postane zlatan i hrskav spolja, a mekan i sočan iznutra. Po želji možete okrenuti krompir jednom do dva puta da se ispeče ravnomerno.

Serviranje: Poslužite odmah, dok je toplo — idealan je uz laganu salatu, kiseli krastavac, ili kao dodatak posnim varivima.

Kako da ga prilagodite vašem stilu

Umesto običnog ulja možete koristiti maslinovo ulje – da ostane lagan i zdrav.

Za dodatnu aromu, dodajte sveže začinsko bilje kao što su peršun, ruzmarin ili nana — daje svežinu i dodatni ukus.

Ako ste na postu ili dijeti, ovako pripremljen posni krompir daje energiju i zasiti, a ipak ostaje lagan.

Zašto je ovo recept vredan vaše kuhinje

Jer nije komplikovan — ne zahteva ni skupe namirnice, ni dug proces, a rezultati neće izostati. Ne radi se o praznim frazama „ukusno i lako“ — radi se o pravom triku koji menja krompir.

