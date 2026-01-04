Specijalitet za Badnje veče: Zašto je šaran „glavni gost“ posne trpeze i kako se sprema po starom običaju

U većini srpskih domova upravo je šaran najčešći izbor za Badnje veče, a vi ga spremite najbolje
Na Badnje veče, kada se poštuje post i okuplja porodica oko skromne, ali bogate trpeze, riba ima posebno mesto. U većini srpskih domova upravo je šaran najčešći izbor – simbol izobilja, tišine i poštovanja tradicije. Sprema se jednostavno, bez suvišnih začina, jer ideja Badnje večeri nije raskoš, već mir, sabranost i domaćinska toplina, prenosi k1info.rs.
Šaran – riba koja se najčešće sprema na Badnje veče
Šaran se vekovima sprema za Badnje veče jer je dostupna rečna riba, hranljiva i laka za pripremu. Veruje se da donosi napredak i blagostanje, a njegov blagi ukus savršeno se uklapa uz posnu trpezu, prebranac, kiseli kupus i domaći hleb.
Najčešće se sprema pohovan ili pečen u rerni, a recepti se prenose s kolena na koleno, bez mnogo filozofije – da riba bude sočna, mekana i da se ne osuši.
Recept: Posni pohovani šaran – klasika Badnje večeri
Sastojci:
1 kg šarana (kotleti ili fileti)
so po ukusu
malo belog luka (po želji)
sok od limuna
glatko brašno
ulje za prženje
Priprema:
Šarana očistite, operite i isecite na kotlete ako već nije pripremljen. Posolite ga, poprskajte limunovim sokom i, po želji, lagano natrljajte belim lukom. Ostavite da odstoji 15–20 minuta.
Svaki komad uvaljajte u brašno i pržite u dobro zagrejanom ulju na srednjoj temperaturi, dok ne dobije zlatno-žutu koricu sa obe strane. Vadite na papirni ubrus da se upije višak masnoće.
Služite toplo, uz krompir salatu, kupus salatu ili samo parče domaćeg hleba.
