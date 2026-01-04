Specijalitet za Badnje veče: Zašto je šaran „glavni gost“ posne trpeze i kako se sprema po starom običaju

Šaran se vekovima sprema za Badnje veče jer je dostupna rečna riba, hranljiva i laka za pripremu. Veruje se da donosi napredak i blagostanje

U većini srpskih domova upravo je šaran najčešći izbor za Badnje veče, a vi ga spremite najbolje

Na Badnje veče, kada se poštuje post i okuplja porodica oko skromne, ali bogate trpeze, riba ima posebno mesto. U većini srpskih domova upravo je šaran najčešći izbor – simbol izobilja, tišine i poštovanja tradicije. Sprema se jednostavno, bez suvišnih začina, jer ideja Badnje večeri nije raskoš, već mir, sabranost i domaćinska toplina, prenosi k1info.rs.

Šaran – riba koja se najčešće sprema na Badnje veče

Šaran se vekovima sprema za Badnje veče jer je dostupna rečna riba, hranljiva i laka za pripremu. Veruje se da donosi napredak i blagostanje, a njegov blagi ukus savršeno se uklapa uz posnu trpezu, prebranac, kiseli kupus i domaći hleb.

Najčešće se sprema pohovan ili pečen u rerni, a recepti se prenose s kolena na koleno, bez mnogo filozofije – da riba bude sočna, mekana i da se ne osuši.

Recept: Posni pohovani šaran – klasika Badnje večeri

Sastojci:

1 kg šarana (kotleti ili fileti)

so po ukusu

malo belog luka (po želji)

sok od limuna

glatko brašno

ulje za prženje

Priprema:

Šarana očistite, operite i isecite na kotlete ako već nije pripremljen. Posolite ga, poprskajte limunovim sokom i, po želji, lagano natrljajte belim lukom. Ostavite da odstoji 15–20 minuta.

Svaki komad uvaljajte u brašno i pržite u dobro zagrejanom ulju na srednjoj temperaturi, dok ne dobije zlatno-žutu koricu sa obe strane. Vadite na papirni ubrus da se upije višak masnoće.

Služite toplo, uz krompir salatu, kupus salatu ili samo parče domaćeg hleba.

