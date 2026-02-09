Starinski posni podvarak od dimljene ribe i kiselog kupusa, nema osobe koja ovo ne obožava

Starinski podvarak od dimljene ribe i kiselog kupusa uspeva i svakom početniku. Nešto najukusnije što ćete napraviti.

Nema osobe koja ne voli da jede starinski podvarak, pogotovo ako je pripremljen na ovaj način i od dimljene ribe.

Podvarak je zimsko jelo od kiselog kupusa koji svi vole. Obično se sprema sa suvim mesom ili krmenadlama, ali naš današnji predlog je da ga napravite od dimljene ribe i kiselog kupusa.

Ispratite sve korake i napravićete najukusnije jelo, a najbolje od svega je što se starinski podvarak lako pravi, pa uspeva svakoj domaćici.

Sastojci za podvarak od dimljene ribe:

1 veća glavica kiselog kupusa

1 dimljeni šaran ili krap

2 praziluka

1 suva crvena paprika

ulje

lorber

biber

Priprema:

Sitno seckan praziluk izdinstati, dodati sitno seckan kiseli kupus, papriku, lorber. Poklopiti i na tihoj vatri krčkati oko 2 sata.

Ribu, najbolji je krap, iseći na male komade i pokriti kupusom, pobiberiti i staviti posudu u zagrejanu pećnicu da se peče oko 1 sat.

Služiti sa toplom projom.

