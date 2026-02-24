Starinsko vojvođansko posno jelo, sladak kupus i flekice prepune su vitaminima i olakšavaju probavu

Sladak kupus i nezaboravne flekice je starinsko vojvođansko posno jelo koje je ranije bilo često na trpezama. Mnoge podseća na detinjstvo.

Starinsko vojvođansko posno jelo je jedno od jela koje svojim ukusom i izgledom vraća u detinjstvo!

Sladak kupus i flekice, nezaboravne flekice sa kupusom je jelo koje mnoge podseća na detinjstvo i mogli bi da ih jedu svaki dan.

Ukoliko se i vi za vreme posta pitate šta za ručak, evo jednog predloga koji će vam se sigurno dopasti.

Flekice sa kupusom – starinsko vojvođansko posno jelo, ručak koji svi treba da probaju. Mnoge će sladak kupus i flekice podsetiti na detinjstvo.

Sastojci

1 glavica kupusa (1-1,5 kg)

ulje za prženje

so i biber po ukusu

250 grama flekica (testenina kvadratnog oblika 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine

Način pripreme

Na ulju dinstati kupus iseckan na rezance u poklopljenoj posudi.

Kupus dok se dinsta pušta sopstveni sok i nije potrebno dodavati vodu.

Posoliti i pobiberiti po ukusu.

Kad kupus omekša, a to je otprilike posle dvadesetak minuta, dodati i flekice, tj. testeninu, koja je prethodno skuvana i oceđena od vode. Sve zajedno lepo promešati i servirati.

Uz salatu u dane posta ovo je kompletan obrok.

Ovo je staro srpsko jelo koje je ranije bilo često na trpezama, a kad nije post, mogu se dodati kobasice, posebno pržene ili neki komad piletine ili drugog mesa.

Vreme pripreme: 30 minuta

(Vesna Đokić)

