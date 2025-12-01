Zdravo posno jelo koje obara sa nogu, ništa lepše i laganije, a nije skupo

Na našim tezgama je veliki izbor morskih plodova i raznih vrsta riba, uključujući i oslić. Od njega možete da napravite zdravo posno jelo koje će oduševiti sve u kući.
Stručnjaci smatraju ovu ribu najzdravijom za srce. Mnogi ljudi vole ovu vrstu ribe zbog pristupačne cene i pogodnosti pri njenom spremanju, jer u odnosu na rečnu ribu oslić ima mnogo manje kostiju.
Sastojci (za 4 osobe)
- 600 g fileta oslića
- 40 g brašna
- 3 supene kašike maslinovog ulja
- 600 g barenog krompira
- 200 g paprike babure
- 300 g barene blitve
- 200 ml belog vina
- 3 supene kašike seckanog peršunovog lista
- 1 beli luk
- so, biber
Način pripreme
Filete oslića posoliti i uvaljati u brašno, pa ih staviti u podmazanu vatrostalnu činiju i peći poklopljene u rerni.
Blitvu propržiti u tiganju na malo ulja, te dodati krompir iseckan na kocke. Dinstati 5 minuta, posoliti i pobiberiti.
Izvaditi pečene filete iz činije, pa u istu posudu poređati pečeni krompir sa blitvom, na kolutove isečenu papriku baburu i seckani peršun. Preko staviti filete i sve preliti vinom. Oslića vratiti u rernu i peći još 15 minuta.
Napomena: Blitva je najbolja dok je još mlada, kada su joj listovi nežni i tanki, svetlozelene boje, te dugi oko desetak centimetara. Peteljke moraju biti sočne i neoštećene. Neoprane listove čuvajte u frižideru u plastičnoj vrećici nekoliko dana. Ukoliko su listovi preveliki, blitvu možete blanširati i zamrznutu čuvati do upotrebe i kasnije napraviti neko zdravo posno jelo.
Vreme pripreme: 45 minuta
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com