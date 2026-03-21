Posne ćufte na vodi koje se ne raspadaju: Ručak za 100 dinara koji vas drži sitim ceo dan

Posne ćufte na vodi koje se ne raspadaju. Napravite zasitan ručak od krompira i ovsenih pahuljica za samo 100 dinara uz proveren recept.

Post na vodi često prati strah od gladi, ali ove posne ćufte menjaju pravila. Spoj barenog krompira i ovsa stvara teksturu koja podseća na meso, dok začini daju dubinu ukusa bez kapi ulja.

Zašto su ove posne ćufte idealne za post na vodi

Kulinarski eksperti potvrđuju da su jednostavnost i dobra tekstura najvažniji faktori. Ove ćufte ne zahtevaju skupe zamene niti komplikovane tehnike, a daju energiju potrebnu za naporan radni dan.

Posne ćufte na vodi su zasitan obrok od kuvanog krompira, ovsenih pahuljica i začina, pripremljen bez ulja i jaja. Zahvaljujući prirodnim vezivnim svojstvima ovsa, masa ostaje kompaktna, a pečenje u rerni obezbeđuje hrskavu koricu.

Kako da napravite posne ćufte od krompira i ovsa

Za ovaj recept vam ne treba vaga, već obična šolja. Sastojci su dostupni u svakoj prodavnici i verovatno ih već imate u ostavi.

Potrebno vam je:

2 veća krompira (oko 400g)

(oko 400g) 1 šolja ovsenih pahuljica

1 glavica crnog luka i 2 čena belog luka

Kašičica suve paprike, so i biber

Veza svežeg peršuna

Prvo skuvajte krompir u ljusci, jer tako zadržava najviše skroba koji je presudan za čvrstinu. Dok se krompir kuva, ovsene pahuljice prelijte vrelom vodom i ostavite ih desetak minuta da pustite „lepak“.

Glavni trik da se posne ćufte ne raspadnu tokom pečenja

Kada sjedinite izgnječen krompir i ovas, ključno je da masu dobro „izmesite“ rukama. Ako je smesa previše mekana, ne dodajte brašno, već je ostavite u frižideru na pola sata. Hladan skrob se steže i omogućava lako oblikovanje. Ćufte pecite na 200 stepeni dok ne dobiju zlatnu boju.

Dodaci koji poboljšavaju ukus posnih ćufti

Iako su odlične same po sebi, ove ćufte možete poslužiti uz sos od paradajza ili bareno povrće. Peršun nije samo ukras; njegova svežina „otvara“ ukus ovsa. Savetujem vam da dodate i malo dimljene paprike ako volite aromu roštilja.

Isplativost i nutritivna vrednost obroka od 100 dinara

Računica je jasna: kilogram krompira i pakovanje ovsa koštaju minimalno, a dobijate ručak za celu porodicu. Ovas je bogat proteinima i vlaknima, što sprečava pad energije. Ovo je pametan izbor za svakoga ko želi da odmori organizam od teške hrane.

Umesto pekarskih proizvoda, odvojite 15 minuta za pripremu baze. Dobićete domaći, topao obrok koji dokazuje da post na vodi može biti i ukusan i ekonomičan.

Koji je vaš provereni trik da posna jela na vodi uvek budu sita i ukusna, a ne samo prilog? Pišite nam u komentarima.

