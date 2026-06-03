Najtraženiji recept za mladu boraniju: Dodajte ovaj sastojak i zavoleće je i oni koji je ne vole!

Recept za mladu boraniju koji preokreće mišljenje skeptika. Jedan sastojak menja sve. Probajte već za ručak i javite utisak.

Najbolji recept za mladu boraniju. Zaboravite na zapršku, tajna je u jednoj kašičici iz frižidera!

Zaboravite na brdo mesa i tešku zapršku, jer prava tajna savršene mlade boranije leži u jednoj namirnici koju već imate u vratima frižidera. Verovatno vam nikada ne bi palo na pamet da je dodate u šerpu, ali upravo ona menja sve!

U pitanju je jedna obična kašičica senfa! Baš on rešava onu muku zbog koje boranija decenijama kod mnogih od nas stoji na dnu liste omiljenih jela, iako svi znamo koliko je zdrava.

Zašto nam klasična boranija često „ne leži“?

Da se razumemo, nije kriva boranija, nego navika. Problem je u onoj vodi u kojoj se kuva i u onom bljutavom ukusu koji ostane čim mahuna malo omekša.

Mlada boranija koju sad kupujemo na pijaci je slatka i fina, ali ako je samo prokuvate pa „udavite“ u zapršci od brašna i aleve paprike, dobijete jelo koje miriše na staru školu, a ukusom ne ostavlja baš nikakav trag.

Zato većina nas brzo odustane od recepta koje su nam ostavile babe ili svekrve, tražeći nešto što se zaista jede sa uživanjem.

Tajna je u kašičici senfa

Senf u boraniji nije nikakva moderna restoranska caka, već stari, provereni trik naših domaćica iz Vojvodine. Dodajte ga na samom kraju, kada je sos već gotov – nećete ga osetiti kao senf, već kao onu finu kiselkastu dubinu koja ovom jelu daje pravi karakter.

Obavezno koristite najobičniji domaći žuti senf iz one tegle od dvesta grama. Izbegavajte dižon ili one sa medom jer samo ovaj „obični“ daje taj pravi, domaći šmek.

Domaći recept: Mlada boranija sa junetinom za četiri osobe

Pripremite sve sastojke pre nego što upalite ringlu. Mlada boranija se kuva brzo i ne prašta zaboravljen luk na ringli.

800 g mlade boranije, očišćene i prelomljene na pola

400 g junećeg mesa za dinstanje, isečenog na kocke od 2 cm

1 veći crni luk, sitno seckan

3 čena belog luka

1 veća šargarepa, narendana

2 kašike ulja, 1 kašika maslaca

1 kašika brašna, 1 kašičica slatke aleve paprike

2 zrela paradajza ili 1 kašika koncentrata

1 kašičica žutog senfa (tajni sastojak)

so, biber, lovorov list, šaka seckanog peršuna

Meso prvo zapecite na ulju i maslacu dok ne uhvati boju sa svih strana. Izvadite ga, u istu šerpu bacite luk i šargarepu. Kad luk postane staklast, vratite meso, dodajte beli luk i alevu papriku van vatre da ne zagori. Pa dolijte vrelu vodu da prekrije meso i krčkajte 40 minuta pod poklopcem.

Onda ubacite boraniju, paradajz, lovor i biber. Kuvajte još 20 minuta dok mahuna ne omekša, ali da i dalje pucka pod zubom. Tek na samom kraju umešajte kašičicu senfa rastvorenog u malo soka iz šerpe. Posolite, pospite peršunom i sklonite sa vatre.

Kako da boranija ne bude vodnjikava

Ne preterujte sa vodom. Dolijte tek toliko da prekrije sastojke za prst, jer mlada mahuna pušta dosta svoje tečnosti. Ako vam ipak deluje retko, otklopite poslednjih pet minuta kuvanja.

Šta poslužiti uz mladu boraniju

Topla pogača i kašika gušće pavlake. Ništa više. Salata od krastavca sa sirćetom samo razvodnjava ukus i tera vas da pijete vodu umesto da uživate u soku jela. Kiselkasta nota senfa traži masnu pavlaku, ne kiseli prilog.

Greška koju pravi većina domaćica

Najveća greška je kada se boranija ubaci u hladnu vodu zajedno sa mesom na samom početku. Tako mahuna provri četrdeset minuta i na kraju se pretvori u bezličnu kašu sive boje.

Zapamtite, mlada boranija u šerpu ide poslednja i kuva se najviše dvadeset minuta. To je ona ključna razlika između jela koje deca odguraju od sebe i obroka za koji svi traže repete!

Da li mlada boranija mora da se blanšira pre kuvanja?

Ne mora. Mlada boranija je dovoljno meka da se kuva direktno u sosu. Blanširanje ima smisla samo kod stare, žilave boranije iz kasnijeg leta.

Može li se boranija praviti bez mesa?

Može i ispada odlično. Zamenite meso sa dve kašike maslaca i jednom kockom povrtnog bujona. Senf ide isto, na kraju kuvanja.

Koliko dugo se čuva kuvana boranija u frižideru?

Najviše tri dana u zatvorenoj posudi. Drugi dan je čak ukusnija jer se sok zgusne i sastojci se spoje.

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