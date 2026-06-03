Ovako Grci prave prebranac: Zbog 2 sastojka nije ni suv ni gnjecav, a ukus obara s nogu

Originalni grčki prebranac nije ni suv ni gnjecav. Uz 2 tajna sastojka dobijate vrhunski ukus koji će tražiti baš svi za stolom.

Prebranac je jedno od omiljenih jela na Balkanu, nezaobilazan na posnim trpezama i slavama. Međutim, dok ga kod nas najčešće pripremaju po tradicionalnom receptu sa mnogo luka i pasulja, grčki prebranac je verzija koja poslednjih godina osvaja ljubitelje mediteranske kuhinje.

Tajna njihovog recepta krije se u načinu pripreme i jednom važnom detalju zbog kojeg ovo jelo ostaje sočno, kremasto i puno ukusa, bez neprijatne suvoće ili gnjecave teksture.

Razlika je u sosu i maslinovom ulju

Za razliku od klasičnog prebranca, grčki prebranac sadrži više povrća, paradajza i maslinovog ulja. Pasulj se peče u bogatom sosu od luka, belog luka i paradajza, što mu daje puniji ukus i sočniju strukturu.

Upravo dodatak paradajza i povrtnog bujona sprečava da jelo bude suvo nakon pečenja.

Sastojci za grčki prebranac:

500 g belog pasulja

4 veće glavice crnog luka

3 čena belog luka

400 g pelata ili seckanog paradajza

100 ml maslinovog ulja

2 lovorova lista

1 kašičica suvog origana

1 kašičica slatke mlevene paprike

so i biber po ukusu

500 ml vode ili povrtnog bujona

svež peršun za serviranje

Priprema:

Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite preko noći. Sutradan ga procedite, nalijte svežom vodom i kuvajte dok ne omekša, ali pazite da se zrna ne raspadnu. Ocedite ga i ostavite sa strane.

U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte crni luk isečen na rebarca. Dinstajte ga na umerenoj temperaturi oko 15 do 20 minuta, dok ne postane mekan i blago karamelizovan.

Dodajte sitno seckan beli luk i kratko propržite. Zatim umešajte pelat, slatku papriku, origano, lovorov list, so i biber. Nalijte vodom ili povrtnim bujonom i kuvajte desetak minuta da se ukusi sjedine.

U vatrostalnu posudu sipajte kuvani pasulj, prelijte pripremljenim sosom i lagano promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 45 minuta, dok se na površini ne stvori blago zapečena korica, a sos ne postane gust i aromatičan.

Nakon pečenja ostavite jelo desetak minuta da odmori, a zatim pospite svežim peršunom i poslužite.

Mali grčki trik: Nemojte štedeti na luku i maslinovom ulju. Upravo ova kombinacija daje sočnost, dok paradajz doprinosi bogatom mediteranskom ukusu.

Mediteranska verzija pasulja očarava ukusom

Origano, lovorov list, maslinovo ulje i paradajz daju ovom jelu prepoznatljiv mediteranski karakter koji ga razlikuje od klasičnog recepta. Upravo zbog toga sve više domaćica isprobava grčki prebranac kada želi da poznatom jelu podari potpuno novu dimenziju ukusa.

Jednostavno jelo koje osvaja sve generacije

Iako se priprema od skromnih sastojaka, grčki prebranac pokazuje da su ponekad male promene dovoljne da poznat recept postane pravo gastronomsko iznenađenje.

Sočan pasulj, mnogo luka, aromatični začini i sporije pečenje tajna su zbog koje ovo jelo nije ni suvo ni gnjecavo, već savršeno izbalansirano i neodoljivo ukusno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com