Ruske piroške kojima niko neće odoleti: Lako se prave i tope u ustima, a sastojci koštaju manje od 300 dinara

Ako volite domaću kuhinju, a nemate vremena za sate provedene kraj šporeta, ovo je recept za vas. Ruske piroške sa tajnim dodatkom u testu ispadaju mekane kao oblak i tope se u ustima.

Ceo trik krije se u jednom običnom sastojku koji već imate u ostavi. Najbolje od svega, cela tura košta manje od 300 dinara, a dovoljna je za celu porodicu.

Zašto su baš ove piroške drugačije od ostalih

Tajna leži u kuvanom krompiru koji ide direktno u testo. On daje vazdušastu strukturu, čuva vlažnost i sprečava da se piroške osuše već posle sat vremena. Testo postaje elastično, lako se razvlači i ne puca pri savijanju. Možete ih jesti tople ili hladne, ukus ostaje isti.

Sastojci za ruske piroške sa krompirom

Pre nego što krenete, pripremite sve na radnoj površini. Brzina je ovde važna jer kvasac ne voli da čeka.

20 g svežeg kvasca

100 g kuvanog krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja (koristićete žumanca)

3 kašike mleka

kisela pavlaka i mlevena šunka za nadev

so po ukusu

Priprema piroški korak po korak

Kvasac razmutite u manjoj posudi sa tri kašike mlakog mleka i ostavite par minuta da ukisne. U većoj činiji spojite izgnječen krompir, brašno, omekšali maslac i dva žumanceta, pa ulijte aktivirani kvasac. Posolite i mesite dok ne dobijete glatku masu. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu oko trideset minuta da nadođe.

Nadošlo testo izručite na pobrašnjenu dasku i podelite na četvrtaste komade. U sredinu svakog stavite kašiku nadeva od pavlake i mlevene šunke. Možete varirati i sa sirom, kuvanim pečurkama ili dimljenim mesom. Sklopite ivice u oblik piroške i pržite na vrelom ulju dok ne porumene sa obe strane.

Kombinacije nadeva koje vredi probati

Slani nadev ne mora biti samo šunka i pavlaka. Iskusne domaćice prave i tradicionalne piroške sa kuvanim jajem i mladim lukom, sa kupusom dinstanim na maslacu ili sa krompir pireom i feta sirom.

Za sladokusce ide nadev od pekmeza od šljiva ili od orasa sa medom. Bitno je da nadev nije previše tečan, jer će procuriti tokom prženja.

Ovaj recept za ruski specijalitet idealan je za dane kada želite nešto toplo i sito. Iznenadićete goste, a deca će tražiti još.

Najčešće greške kod prženja

Mnogi ne ostave testo da dovoljno odstoji, pa piroške ispadnu zbijene i tvrde.

Druga greška je hladno ulje, koje upija masnoću umesto da je zatvori. Ulje mora biti vrelo, ali ne i zadimljeno. Probna piroška uvek ide prva, da proverite temperaturu.

Da li testo za ruske piroške može da prenoći u frižideru?

Može, ali ga prebacite u zatvorenu posudu. Pre upotrebe ostavite ga sat vremena na sobnoj temperaturi da se aktivira.

Koliko traju pržene piroške?

Najukusnije su isti dan. U zatvorenoj posudi izdrže do dva dana, a možete ih kratko podgrejati u rerni.

Mogu li se piroške peći u rerni umesto pržiti?

Mogu, premažite ih žumancetom i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta. Biće lakše, ali manje hrskave.

