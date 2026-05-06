Tradicionalna španska tortilja: Jednostavan, jeftin i brzi ručak, oduševiće ljubitelje krompira

Tradicionalna španska tortilja je jednostavno i brzo spremljeno špansko jelo od krompira i jaja. Ako volite jela od krompira oduševićete se.

Ovo je recept za jednostavan, brz i zasitan ručak. Probajte takozvanu tortilju od krompira. Tradicionalna španska tortilja je špansko jelo napravljeno od sastojaka koje većina ljudi uvek ima u svojoj kuhinji.

Za pripremu španske tortilje potrebni su vam samo krompir, jaja, malo masti i začini.

Ne može biti jednostavnije, a ukus je fantastičan. U tortilju možete dodati i malo isečene slanine ili kobasice. Dodajete ih u jelo dok se luk dinsta, a zatim sve radite po receptu.

Tradicionalna španska tortilja – sastojci:

4 srednja krompira

1 veliki crni luk

4 jaja

6 kašika maslinovog ulja

so i biber

Priprema:

Oljuštite krompir, operite ga i isecite na male kockice, a crni luk sitno iseckajte. Zagrejte 3 kašike maslinovog ulja u tiganju, dodajte luk i propržite dok ne požuti. Zatim dodajte krompir i propržite i njega. Začinite solju i biberom. Sklonite sa vatre kada porumene.

Razbijte jaja u veliku posudu, dodajte malo soli i umutite ih. Dodajte pečen krompir i luk u posudu i malo promešajte. Stavite 3 kašike ulja u tiganj u kojem ste pekli krompir i zagrejte ga, pa u tiganj dodajte smesu od jaja, krompira i luka.

Ostavite u tiganju na laganoj vatri, bez mešanja, da dno porumeni. Kada vidite da je dno tortilje porumenilo, pokrijte tiganj tanjirom, okrenite ga i izvadite tortilju. Njena donja strana će sada biti gornja, pa je vratite u tiganj da porumeni i gornja strana. Kada se i druga strana porumeni, tortilja je gotova.

