Starinski način pripreme krompira: Krompir u kaputu – specijalitet, ko proba neće se pokajati!

Nekada su se u domaćinstvima pripremala jela koja su bila jednostavna, zasitna i napravljena od svega nekoliko sastojaka. Nije bilo velikog izbora u prodavnicama, ali su domaćice umele da od onoga što imaju naprave obrok koji će nahraniti celu porodicu.

Upravo takvo jelo je i krompir u kaputu – starinski recept koji je nekada bio česta večera u mnogim kućama.

Krompir je jedna od najrasprostranjenijih i najduže korišćenih namirnica u ishrani, a u Evropu je stigao još u 16. veku i brzo postao osnovna hrana mnogih naroda. Danas ga pripremamo na bezbroj načina, ali upravo su starinski starinski način pripreme krompira, poput „krompira u kaputu“ dokaz da najjednostavnija jela često imaju i najbolji ukus.

Vreme pripreme: 70 minuta

Krompir u kaputu – sastojci:

4 veća krompira

malo ulja (po želji)

so po ukusu

Priprema:

1. Krompir dobro operite zajedno sa korom kako biste uklonili svu nečistoću. Kora se ne ljušti jer upravo ona daje poseban ukus ovom jelu. Kada ih operete, ostavite ih na kuhinjskoj krpi da se potpuno osuše.

2. Svaki krompir izbockajte viljuškom na nekoliko mesta. Po želji ih lagano premažite uljem kako bi kora bila još hrskavija, a zatim ih dobro posolite. Poređajte krompire u pleh obložen pekarskim papirom.

3. Rernu zagrejte na 200 stepeni i pecite krompir oko 60 minuta. Tokom pečenja kora će postati hrskava, dok će unutrašnjost ostati mekana i rastresita. Krompir je gotov kada nož lako prolazi kroz sredinu. Izvadite ga iz rerne, ostavite nekoliko minuta da se prohladi, a zatim ga poslužite dok je još vruć. Po želji možete dodati pavlaku, kajmak, sir ili neki omiljeni umak.

Mali trik da krompir bude još ukusniji

Ako želite da „krompir u kaputu“ ispadne još ukusniji, postoji jedan jednostavan trik koji su koristile mnoge domaćice. Kada je krompir skoro pečen, možete ga lagano zarezati po sredini i u otvor staviti malo putera ili komadić sira.

Zatim ga vratite u rernu još nekoliko minuta. Na taj način krompir će dobiti bogatiji ukus, a unutrašnjost će biti još kremastija.

Takođe, ako želite još hrskaviju koru, krompir možete posoliti krupnom morskom solju pre pečenja.

(Espreso/24sedam)

