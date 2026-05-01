Bolja večera ne postoji, a melem je za creva: Jeftino starinsko jelo koje vraća snagu posle napornog dana

Starinski recept za cicvaru vraća snagu posle napornog dana i čuva creva. Probajte staro jelo večeras i osetite razliku odmah.

Bolja večera od ovog ne postoji – starinski recept za cicvaru vraća snagu posle napornog dana i pravi je spas za creva.

Ovaj starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri.

Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočnohercegovačkog podneblja.

Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema.

Tajna starinskog recepta za cicvaru je u kajmaku

Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija. Veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu daju naziv „melem za creva“.

Šta je zapravo cicvara

Cicvara je tradicionalno jelo od kukuruznog brašna, kajmaka ili sira, koje se kuva uz mleko i vodu dok ne dobije gustu, kremastu teksturu nalik žvaki.

Sastojci za starinski recept za cicvaru

2 dl vode

2 dl mleka

300-400 g sira škripaca ili kajmaka

8 kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)

1 kašičica soli

kašika meda

Priprema starinskog jela koje vraća snagu

Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati.

Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta.

Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.

Najlepša je vruća. Može da se posluži uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može i da se napravi salata po želji.

Mali saveti uz starinski recept za cicvaru

Šerpa mora biti deblja i sa ravnim dnom, jer se cicvara lako zalepi i zagori.

Mešajte drvenom kuhačom, uvek u istom smeru, da smesa ostane ujednačena.

Ako koristite sir škripavac, isitnite ga rukama na sitne komadiće pre nego što ga ubacite u vrelo mleko.

Vatra mora biti tiha, jer naglo kuvanje uništava strukturu jela. Cicvara se ne ostavlja, jede se odmah, dok je topla i kremasta.

Da li se cicvara pravi sa žutim ili belim kukuruznim brašnom

Može i jedno i drugo. Recept dozvoljava i žuto i belo kukuruzno brašno, zavisno od regije i navike domaćinstva.

Uz šta se služi cicvara

Najlepša je vruća, uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko. Po želji se može napraviti i salata kao prilog.

Zašto cicvaru zovu melem za creva

Veruje se da je izvanredna za probavu zbog kombinacije kukuruznog brašna i kajmaka, pa je narod prozvao melemom za creva.

