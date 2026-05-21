Starinski sataraš sa šarmom kao nekada: Najjednostavnije domaće jelo po bakinom receptu

Starinski sataraš je jedno od onih tradicionalnih jela koje mnoge podseća na detinjstvo i ručak kod bake. Pravi se lako, ne zahteva mnogo vremena ni novca, a tokom letnjih dana predstavlja savršen lagani obrok pun povrća i ukusa.
Sataraš je omiljeno jelo u mnogim domovima zbog svoje jednostavnosti, raznovrsnosti i bogatog ukusa. Ovo tradicionalno jelo sastoji se od svežeg povrća – paprike, paradajza i luka – što ga čini idealnim izborom za letnje obroke kada su ove namirnice najukusnije i najpristupačnije.
Nekada je gotovo svaka kuća imala svoju verziju ovog specijaliteta, naročito kada stignu sveže paprike i paradajz iz bašte.
Upravo u toj jednostavnosti krije se njegov pravi šarm, bez mesa, komplikovanih dodataka i teških začina. Priprema sataraša je brza i laka, što ga čini praktičnim obrokom za zaposlene ljude koji žele da uživaju u domaćem obroku bez previše truda. Sataraš se može poslužiti kao prilog uz meso, kao samostalno jelo ili kao dodatak pirinču, krompiru ili testenini.
Starinski sataraš – sastojci:
- 3 krupnija paradajza
- 2 crvene paprike
- 2 zelene paprike
- 2 glavice luka
- so i biber
- malo ulja
- po želji malo šećera
Priprema:
Prvo očistite luk i isecite ga na tanke kriške. Paprike operite, odstranite semenke i iseckajte ih na trakice. Paradajz kratko ubacite u vrelu vodu kako biste lakše skinuli koru, pa ga potom iseckajte na sitnije komade.
U zagrejanom ulju prvo propržite luk dok ne omekša i postane staklast. Nakon toga dodajte paprike i nastavite dinstanje dok ne postanu mekane i zamirišu.
Kada povrće lepo omekša, ubacite paradajz i kuvajte na laganoj vatri uz povremeno mešanje. Umesto svežeg paradajza može poslužiti i pasirani paradajz.
Jelo je gotovo kada višak tečnosti ispari, a svi sastojci se sjedine u gust i sočan sataraš. Na kraju dodajte so, biber i po potrebi malo šećera ukoliko je paradajz kiseliji.
Najukusniji je kada se posluži topao uz svež domaći hleb, mada se odlično slaže i sa jajima ili pirinčem.
