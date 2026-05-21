Starinski sataraš sa šarmom kao nekada: Najjednostavnije domaće jelo po bakinom receptu

Ljubitelji zdrave hrane cene starinski sataraš zbog korišćenog povrća, a vegetarijanci i vegani uživaju u njegovom biljnom sastavu.

Starinski sataraš je jedno od onih tradicionalnih jela koje mnoge podseća na detinjstvo i ručak kod bake. Pravi se lako, ne zahteva mnogo vremena ni novca, a tokom letnjih dana predstavlja savršen lagani obrok pun povrća i ukusa.

Sataraš je omiljeno jelo u mnogim domovima zbog svoje jednostavnosti, raznovrsnosti i bogatog ukusa. Ovo tradicionalno jelo sastoji se od svežeg povrća – paprike, paradajza i luka – što ga čini idealnim izborom za letnje obroke kada su ove namirnice najukusnije i najpristupačnije.

Nekada je gotovo svaka kuća imala svoju verziju ovog specijaliteta, naročito kada stignu sveže paprike i paradajz iz bašte.

Upravo u toj jednostavnosti krije se njegov pravi šarm, bez mesa, komplikovanih dodataka i teških začina. Priprema sataraša je brza i laka, što ga čini praktičnim obrokom za zaposlene ljude koji žele da uživaju u domaćem obroku bez previše truda. Sataraš se može poslužiti kao prilog uz meso, kao samostalno jelo ili kao dodatak pirinču, krompiru ili testenini.

Starinski sataraš – sastojci:

3 krupnija paradajza

2 crvene paprike

2 zelene paprike

2 glavice luka

so i biber

malo ulja

po želji malo šećera

Priprema:

Prvo očistite luk i isecite ga na tanke kriške. Paprike operite, odstranite semenke i iseckajte ih na trakice. Paradajz kratko ubacite u vrelu vodu kako biste lakše skinuli koru, pa ga potom iseckajte na sitnije komade.

U zagrejanom ulju prvo propržite luk dok ne omekša i postane staklast. Nakon toga dodajte paprike i nastavite dinstanje dok ne postanu mekane i zamirišu.

Kada povrće lepo omekša, ubacite paradajz i kuvajte na laganoj vatri uz povremeno mešanje. Umesto svežeg paradajza može poslužiti i pasirani paradajz.

Jelo je gotovo kada višak tečnosti ispari, a svi sastojci se sjedine u gust i sočan sataraš. Na kraju dodajte so, biber i po potrebi malo šećera ukoliko je paradajz kiseliji.

Najukusniji je kada se posluži topao uz svež domaći hleb, mada se odlično slaže i sa jajima ili pirinčem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com