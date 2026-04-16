Sprema se brže od gulaša, a ukus je vrhunski: Starinsko jelo sa saftom koji se smaže do zadnje kapi

Zaboravite na sate pored šporeta. Recept za starinsko jelo sa saftom koje je spremno za pola sata, a nadmašuje svaki klasičan gulaš.

Starinsko jelo koje menja gulaš: Ručak spreman za tili čas

Svi volimo miris domaćeg gulaša, ali ko ima tri sata za krčkanje mesa posle napornog radnog dana?

Otkrila sam zaboravljeno starinsko jelo koje miriše na bakinu kuhinju, a sprema se tri puta brže uz jedan mali trik.

Ovaj saft je toliko bogat da će ukućani tanjir obrisati hlebom, a vama će ostati vremena i za zaslužen odmor.

Spas za zaposlene žene: Zašto biramo ovo starinsko jelo

U našoj tradiciji, jela sa saftom su osnova jer su zasitna, a ovaj recept koristi pileću džigericu ili tanko sečenu junetinu.

Dok klasičan gulaš zahteva sate dinstanja, ovo starinsko jelo se oslanja na brzinu i komade mesa koji ostaju mekani kao puter.

Tajna je u tome što koristimo namirnice koje ne traže dugo „ubijanje“ na vatri da bi postale jestive i ukusne.

Kako ubrzati pripremu bez gubljenja ukusa

Glavni štos koji skraćuje vreme pripreme jeste da crni luk ne seckate nožem, već ga narendate direktno u šerpu.

Tako se on bukvalno istopi za nekoliko minuta i stvori tu gustu, svilenkastu bazu bez pola sata dinstanja.

Recept: Sastojci za savršen ručak

Da biste napravili ovo starinsko jelo, pripremite sledeće sastojke koji su verovatno već u vašoj kuhinji:

500 grama mesa (pileća džigerica, srce ili junetina sečena na trake)

mesa (pileća džigerica, srce ili junetina sečena na trake) 2 velike glavice crnog luka (narendane)

glavice crnog luka (narendane) 1 crvena paprika (isečena na sitne kockice)

(isečena na sitne kockice) 1 punačka kašika domaće svinjske masti

domaće svinjske masti 1 manji krompir (za prirodno zgušnjavanje)

(za prirodno zgušnjavanje) Začini: so, biber, slatka začinska paprika, lovorov list i prstohvat kima

so, biber, slatka začinska paprika, lovorov list i prstohvat kima Za završnicu: 2 čena belog luka i svež peršun

Postupak pripreme korak po korak

Priprema je logična i brza, idealna za dane kada vam je potreban „brzi fiks“ domaće hrane:

Meso dobro osušite ubrusom i kratko ga propržite na vreloj masti dok ne dobije zlatno-smeđu koricu. Izvadite meso, a u istu masnoću ubacite narendani luk i papriku, pa dinstajte na umerenoj vatri oko 10 minuta. Vratite meso u šerpu, dodajte sve suve začine i nalijte sa 200 mililitara tople vode ili bujona. Narendajte onaj jedan mali krompir direktno u saft i ostavite da sve tiho krčka još 15-20 minuta. Pred sam kraj dodajte sitno seckan beli luk i dosta peršuna, pa sklonite sa vatre.

Serviranje i saveti za uživanje

Ovo starinsko jelo najbolje ide uz gomilu pire krompira ili široke domaće rezance koji će upiti svaki gram sosa.

Nemojte štedeti na peršunu, jer on daje svežinu koja savršeno balansira jačinu domaće masti.

Domaći hleb sa hrskavom koricom je obavezan, jer ovaj saft niko ne ostavlja u tanjiru.

SAVET

Ako želite onaj pravi kafanski šmek i još bogatiju teksturu, u gotov saft umešajte jednu kašičicu kisele pavlake. To će povezati sve ukuse, ublažiti jačinu začina i napraviti sos koji je prosto baršunast pod nepcima.

Koje meso je najbolje za ovako brzu pripremu?

Najbolje su pileća džigerica ili svinjski file, jer im treba minimalno vremena da postanu savršeno meki i sočni.

Može li se ovo jelo podgrevati sutradan?

Naravno, ukus je odličan i sledećeg dana, samo ga podgrevajte na laganoj vatri uz dodatak par kašika vode da se saft „osveži“.

Šta ako je sos i dalje previše redak?

Samo skinite poklopac i kuvajte na jakoj vatri još 5 do 7 minuta dok višak tečnosti ne ispari i sos se ne zgusne.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com