Badnjevka, starinska pita koja se pravi za Badnje veče, a ovo je najbolji i najsočniji recept!

Bliži nam se Badnji dan. Ukoliko želite da posnu trpezu obogatite sa nečim slatkim, preporučujemo vam ovaj recept za ovu tradicionalnu pitu Badnjevku.
Bogata pita od suvog voća i oraha naziva se Badnjevka, koja se tradicionalno sprema za Badnje veče.
Badnje veče predstavlja pripremu za jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika – Božić. Pravoslavni vernici ga obeležavaju 6. januara, a za ovaj praznik se vezuju razni rituali i običaji koji slute na sreću, radost i blagostanje. Stari običaj je da na Badnji dan treba uneti u dom Badnjak, drvo koje se seče ujutru, a unosi se u dom uveče i loži se u vatru. U dom se unosi slama kao simbolično podsećanje na rođenje Hrista u Vitlejemskoj pećini, prenosi Srbija Danas.
Pored svega što je neophodno da se nađe na prazničnoj trpezi za Badnji dan, obavezna je i pita koju su naši stari nazivala Badnjevka. Ona je zapravo verzija baklave, a odlična je poslastica za dan posta.
Osnovni sastojci:
500 g kora za pitu
250 g mlevenih oraha
250 g suvog voća po želji
200 g ulja
1 šolja šećera
1 šolja vode
Sastojci za sirup:
2 šolje šećera
1 šolja vode
1 kašika limunovog soka
Komadić kore od limuna
Uputstva:
Rastopite puter u šerpi, dodajte mlevene orahe i voće, a zatim dodajte šećer. Mešajte dok se svi sastojci dobro ne sjedine.
Dodajte šolju vode i kuvajte smesu dok ne postane gusta. Sklonite sa vatre i ostavite da se ohladi.
Uzmite koru za pitu, stavite deo fila od oraha i pečuraka duž kraja kore i uvijte u rolat. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i fil.
Poređajte rolate u pleh obložen papirom za pečenje. Rernu zagrijte na 180 stepeni Celzijusa. Pecite pitu dok ne dobije lepu zlatno smeđu boju, obično oko 25-30 minuta.
Dok se pita peče, pripremite sirup. U šerpi prokuvajte vodu, šećer, limunov sok i koricu limuna dok se šećer potpuno ne istopi. Sklonite s vatre i ostavite da se ohladi.
Kad se pita ispeče, prelijte je ohlađenim sirupom. Ostavite pitu da upije sirup pre nego što je sečete i poslužite.
Ovaj recept za Badnjevku je samo jedan od mnogih varijacija koje se mogu pronaći. Prilagodite sastojke prema vašem ukusu i željama. Srećno s pripremom!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com