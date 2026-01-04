Badnjevka, starinska pita koja se pravi za Badnje veče, a ovo je najbolji i najsočniji recept!

Bogata pita od suvog voća i oraha naziva se Badnjevka, koja se tradicionalno sprema za Badnje veče, a možete i tokom ostalih dana posta

Bliži nam se Badnji dan. Ukoliko želite da posnu trpezu obogatite sa nečim slatkim, preporučujemo vam ovaj recept za ovu tradicionalnu pitu Badnjevku.

Bogata pita od suvog voća i oraha naziva se Badnjevka, koja se tradicionalno sprema za Badnje veče.

Badnje veče predstavlja pripremu za jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika – Božić. Pravoslavni vernici ga obeležavaju 6. januara, a za ovaj praznik se vezuju razni rituali i običaji koji slute na sreću, radost i blagostanje. Stari običaj je da na Badnji dan treba uneti u dom Badnjak, drvo koje se seče ujutru, a unosi se u dom uveče i loži se u vatru. U dom se unosi slama kao simbolično podsećanje na rođenje Hrista u Vitlejemskoj pećini, prenosi Srbija Danas.

Pored svega što je neophodno da se nađe na prazničnoj trpezi za Badnji dan, obavezna je i pita koju su naši stari nazivala Badnjevka. Ona je zapravo verzija baklave, a odlična je poslastica za dan posta.

Osnovni sastojci:

500 g kora za pitu

250 g mlevenih oraha

250 g suvog voća po želji

200 g ulja

1 šolja šećera

1 šolja vode

Sastojci za sirup:

2 šolje šećera

1 šolja vode

1 kašika limunovog soka

Komadić kore od limuna

Uputstva:

Rastopite puter u šerpi, dodajte mlevene orahe i voće, a zatim dodajte šećer. Mešajte dok se svi sastojci dobro ne sjedine.

Dodajte šolju vode i kuvajte smesu dok ne postane gusta. Sklonite sa vatre i ostavite da se ohladi.

Uzmite koru za pitu, stavite deo fila od oraha i pečuraka duž kraja kore i uvijte u rolat. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i fil.

Poređajte rolate u pleh obložen papirom za pečenje. Rernu zagrijte na 180 stepeni Celzijusa. Pecite pitu dok ne dobije lepu zlatno smeđu boju, obično oko 25-30 minuta.

Dok se pita peče, pripremite sirup. U šerpi prokuvajte vodu, šećer, limunov sok i koricu limuna dok se šećer potpuno ne istopi. Sklonite s vatre i ostavite da se ohladi.

Kad se pita ispeče, prelijte je ohlađenim sirupom. Ostavite pitu da upije sirup pre nego što je sečete i poslužite.

Ovaj recept za Badnjevku je samo jedan od mnogih varijacija koje se mogu pronaći. Prilagodite sastojke prema vašem ukusu i željama. Srećno s pripremom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com