Bakin tajni recept star 100 godina: Jelo od 3 sastojka koje miriše na detinjstvo

Zaboravljeno jelo iz bakine kuhinje koje se pravi od samo 3 sastojka, a mirisom vraća u najlepše dane detinjstva. Saznaj recept koji se prenosi s kolena na koleno.

Ako ste ikada poželeli da se makar na tren vratite u vreme kada je sve bilo jednostavnije, mirisnije i toplije – ovaj recept je prava vremenska mašina. Bakin recept star više od jednog veka krije jednostavnost, ukus i emociju u samo tri sastojka. I ono najlepše? Pravi se za manje od pola sata.

Ovo jelo se najčešće naziva kačamak ili žganci, u zavisnosti od kraja Srbije ili regiona Balkana. U nekim domaćinstvima ga zovu i kukuruzna kaša. Pravi se od kukuruznog brašna, mleka i soli — jednostavno, ali neodoljivo.

U Vojvodini, na primer, često se služi uz domaći sir, kajmak ili čak mast sa paprikom. U planinskim krajevima, zna da bude doručak za ceo dan. Svaka baka ima svoju verziju, ali suština je ista: topla, kremasta uteha na tanjiru.

Šta vam je potrebno?

Za ovo zaboravljeno jelo koje su nekada spremale naše bake, potrebna su samo tri sastojka:

1 šolja kukuruznog brašna

2 šolje mleka

prstohvat soli

To je to. Bez komplikacija, bez egzotičnih začina – samo ono što već imate kod kuće.

Kako se priprema?

U šerpi zagrejte mleko do ključanja, pa polako dodajte kukuruzno brašno uz neprestano mešanje. Dodajte prstohvat soli i nastavite da mešate dok se ne dobije gusta, glatka smesa. Kada se masa zgusne, sipajte je u tanjir i ostavite da se malo prohladi. Po želji, možete dodati kašiku domaćeg kajmaka ili malo sira – ali i bez toga, ukus je savršen.

Zašto je ovo jelo posebno?

Ovo jelo nije samo hrana – to je uspomena. Mnogi ga pamte kao doručak kod bake, uz šolju jogurta i toplu reč. U vremenu kada jurimo za novim receptima i trendovima, ovakva jela nas podsećaju na ono što je zaista važno – jednostavnost, toplinu doma i ljubav koja se kuva u svakoj kašiki.

Savet iz prve ruke

Kažu da ukus ne zavisi od cene, već od srca koje kuva. Ovaj recept potvrđuje da se od najjednostavnijih sastojaka može napraviti jelo koje greje dušu i budi uspomene. Nekada su se ovakva jela spremala svakodnevno, bez mnogo razmišljanja, a danas nas podsećaju na vrednosti koje ne blede.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com