Božićna sarma na nov način: Tajni sastojci daju joj poseban šmek!

Božićna sarma je lakša od klasične svinjske sarme, ima blagu slatkoću i savršeno se uklapa u božićnu trpezu.

Božićna sarma u modernoj verziji spaja laganije meso, suvo voće i orahe u elegantan praznični ukus

Lakša je od klasične svinjske sarme, ima blagu slatkoću suvih šljiva (simbol obilja), orahe za puniji ukus i savršeno se uklapa u božićnu trpezu.

Sastojci božićne sarme:

listovi kiselog kupusa (blago isprani)

500 g mlevene ćuretine

1 manja glavica crnog luka (sitno seckana)

2 čena belog luka

šaka sitno seckanih suvih šljiva

šaka krupno mlevenih oraha

80 g pirinča (poluobarenog)

so, biber

malo majčine dušice ili suvog bosiljka

lovorov list

maslinovo ili puter ulje

Priprema:

Na malo masnoće prodinstaj luk i beli luk. Dodajte ćuretinu, kratko proprži, pa umešaj pirinač, suve šljive, orahe i začine.

Filuj listove kupusa i uvij sarme. Ređajte ih u šerpu, dodajte lovor i malo tople vode ili blagog povrtnog bujona, prenosi informer.rs.

Kuvaj na tihoj vatri oko 90 minuta (ili u rerni na 170 stepeni oko 2 sata).

Božićni trik

Pred kraj kuvanja dodaj kašiku soka od pomorandže ili brusnice. daje suptilan praznični šmek.

