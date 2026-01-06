Božićna sarma na nov način: Tajni sastojci daju joj poseban šmek!

Božićna sarma u modernoj verziji spaja laganije meso, suvo voće i orahe u elegantan praznični ukus
Lakša je od klasične svinjske sarme, ima blagu slatkoću suvih šljiva (simbol obilja), orahe za puniji ukus i savršeno se uklapa u božićnu trpezu.
Sastojci božićne sarme:
listovi kiselog kupusa (blago isprani)
500 g mlevene ćuretine
1 manja glavica crnog luka (sitno seckana)
2 čena belog luka
šaka sitno seckanih suvih šljiva
šaka krupno mlevenih oraha
80 g pirinča (poluobarenog)
so, biber
malo majčine dušice ili suvog bosiljka
lovorov list
maslinovo ili puter ulje
Priprema:
Na malo masnoće prodinstaj luk i beli luk. Dodajte ćuretinu, kratko proprži, pa umešaj pirinač, suve šljive, orahe i začine.
Filuj listove kupusa i uvij sarme. Ređajte ih u šerpu, dodajte lovor i malo tople vode ili blagog povrtnog bujona, prenosi informer.rs.
Kuvaj na tihoj vatri oko 90 minuta (ili u rerni na 170 stepeni oko 2 sata).
Božićni trik
Pred kraj kuvanja dodaj kašiku soka od pomorandže ili brusnice. daje suptilan praznični šmek.
