Burek ovako prave u Turskoj: Gotov je za samo 15 minuta, a nije mastan kao kupovni (video)

Jeste li se zapitali kako Turci prave burek?

Postoje brojni načini za pravljenje bureka, a jedan od najboljih recepata predstavila je popularna influenserka iz Turske Aysenur Altan.

Na svom YouTube kanalu objasnila je kako Turci pripremaju mnogima najdraže jelo.

Zanimljiva je činjenica da ga ona priprema u tiganju, kao i to da nije mastan kao onaj iz pekare.

Takođe, ako se odlučite da napravite burek po ovom receptu, može biti gotov za 15 minuta.

Sastojci:

– kore za pitu

– 1 jaje

– 1/3 šoljica mleka

– 1/3 šoljica biljnog ulja + još za pečenje

– 200 g feta sira ili sitnog sira

– 1 kašičica naseckanog peršuna

Priprema:

Prvo dobro promešajte sir i peršun, a po želji možete dodati i malo mocarele u sir. Umutite jaje pa mu dodajte mleko i biljno ulje, dodajte mešavinu sira i peršuna i to sve pomešajte.

Nauljite tiganj pa ređajte kore po njegovim rubovima tako da do pola prekrivaju dno tiganja. Deo pripremljenog fila nanesite kašikom preko kore, tj. preko dna tiganja. Zatim kidajte i gužvajte kore i umačite ih u fil, tako da se dobro navlaže pa rasporedite po tiganju. Zatim preklapajte burek delovima kora koji vise preko ivice tiganja i mažite filom. Na kraju prelijte ostatkom fila.

Poklopite tiganj i pecite dok burek ne porumeni pa okrenite i pecite još malo. Zatim ga poslužite i nemojte zaboraviti na hladan jogurt.

