Domaće pljeskavice bolje od leskovačkih, sočne i pune ukusa

Kada pomislimo na pljeskavice, prvo nam padne na pamet sočno, hrskavo meso koje se topi u ustima. Domaće pljeskavice bolje su od leskovačkih.

Domaće pljeskavice koje su bolje od najboljeg leskovačkog roštilja: Sočne, pune ukusa i svaki put uspeju bez greške. Uz ovaj recept dobićete sočne domaće pljeskavice, najbolje koje ste ikad probali.

Uvek kada pomislimo na pljeskavice, prvo što nam padne na pamet je sočno, blago hrskavo meso koje se topi u ustima. Međutim, kada se pripremaju kod kuće, često ispadaju žilave i tvrde, što se povećava kako se meso hladi. Iako, u stvari, postoji samo jedan korak koji ne treba izbegavati prilikom pripreme smese – dodavanje tečnosti.

Za sočne, mekane i prave domaće pljeskavice punog ukusa tajna je u dobrom odnosu mesa, dugom mešenju i odmoru u frižideru.

Sastojci (za 6–8 pljeskavica)

700 g mlevenog junećeg mesa (vrat ili plećka)

300 g mlevenog svinjskog mesa (masniji deo)

(može i odnos 50:50)

1 veća glavica crnog luka (sitno seckana ili izrendana)

1–2 čena belog luka (sitno seckana ili izgnječena)

1 ravna kašičica sode bikarbone

1–1,5 kašičica soli (ili po ukusu)

1 kašičica bibera

1 kašičica aleve paprike

50–100 ml kisele vode (po potrebi)

Po želji: 1–2 kašike prezli ili sitno seckana slaninica

Priprema

Mešenje (najvažniji korak)

U velikoj posudi sjedinite obe vrste mesa, luk, beli luk, so, biber, alevu papriku i sodu bikarbonu.

Mesite rukama najmanje 10 minuta. Postepeno dodajte kiselu vodu dok smesa ne postane kompaktna, elastična i blago lepljiva. Što duže mesite, pljeskavice će biti bolje teksture.

Odmaranje

Pokrijte posudu folijom i ostavite u frižideru najmanje 2 sata, a idealno preko noći.

Ovaj korak omogućava da se ukusi prožmu i masa stegne.

Oblikovanje

Vlažnim rukama oblikujte pljeskavice.

Napravite ih malo tanjim u sredini kako se ne bi nadule tokom pečenja.

Pečenje

Pecite na dobro zagrejanom roštilju, plotni ili grill tiganju: 3–4 minuta sa svake strane

Nemojte ih često okretati

Ne pritiskajte špatulom da ne iscuri sok

Treba da dobiju tamno braon koricu spolja, a da unutra ostanu sočne.

Serviranje

Poslužite toplo u somunu uz:

kajmak

svež seckani luk

urnebes salatu

ajvar.

