Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se mesi baš za Mali Božić?

Vasilica se često šara sa tri uvezane trske ili sa tri drenove grančice uvezane crvenim koncem koje predstavljaju Sveto trojstvo

Kao što se za Božić mesi česnica, za Mali Božić se mesi poseban hleb – Vasilica (nazvan po prazniku Svetog Vasilija Velikog ), poznat, već u zavisnosti od kraja, i kao – vasuljica, maslenica, papuljica, gruvanica, baranica, paprenica…

Kolač se često šara sa tri uvezane trske ili sa tri drenove grančice uvezane crvenim koncem koje predstavljaju Sveto trojstvo. Isto kao česnica, porodica za trpezom na današnji praznik treba da izlomi i podeli ovaj obredni hleb koji simbolizuje zajedništo, slogu i ljubav. U nju se ne stavlja novčić, a u nekim krajevima vasilica se deli i sa prvim komšijama kako bi među njima vladala sloga i mir.

Kao i za česnicu, i za Vasilicu postoje različiti recepti. U nekim krajevima mesi se proja, u nekima pogača, a postoje i slatke varijante, prenosi Istorijski zabavnik. Slično, neki Vasilicu pune sirom (da bi godina bila bogata), a drugi premazuju medom (da godina bude slatka i vesela).

Evo jednog recepta:

Sastojci:

20g kvasca

1/2 kafene kašičice šećera

1 Kg brašna

1 kašičica soli

500 ml tople vode

50 ml ulja

Priprema:

Stavite kvasac da nadođe sa pola kašičice šećera i brašna u malo vode. Pomešajte brašno, dodajte so, kvasac, vod i mesite dok ne dobijete lepo i elastično testo koje se ne lepi za ruke. Ostaviti testo da naraste – oko pola sata, otprilike da naraste za debljinu dva prsta.

Premesite testo. Izbodite viljuškom površinu. Ostavite Vasilicu da se odmara oko 30 minuta. Pecite na 220 stepeni oko 40 minuta, smanjite na 160 i pecite još oko 20 minuta.

