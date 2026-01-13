Gusti pasulj bez zaprške će obožavati svi, možete da ga jedete tri dana

Ako ne volite da stavljate zapršku u svoja jela, skuvajte gusti pasulj bez zaprške. Možete da ga jedete tri dana i da ga i dalje obožavate.

Skuvati pasulj je zapravo najjednostavnije jelo, skuvati dobar gusti pasulj bez zaprške i ne baš tako jednostavno.

Ukoliko ne volite da stavljate zapršku u svoja jela, ovo je pravi recept za vas. Uz to nije potrebno ni da se pasulj drži preko noći u vodi da nabubri već iskoristite stari trik – prokuvajte ga 3 puta pre kuvanja s ostalim namirnicama. Ne treba vam ni ekspres lonac za kuvanje ovog sjajnog jela koje možete jesti čak tri dana.

Sastojci potrebni za pasulj bez zaprške:

500 gr šarenog pasulja

1 komad sušenog ili dimljenog mesa, slanina, kobasice, sušena govedina

1 velika glavica luka

2 šargarepe

1 paradajz

2,5 dcl sosa od paradajza, ako imate domaćeg još bolje

1 kašika ajvara

suvi začin

ulje

mlevena crvena paprika (ljuta)

biber

so

Priprema:

Pasulj 3 puta prokuvajte i bacite vodu. Nakon trećeg puta ostavite pasulj u cediljku sa strane, a u šerpi na ulju popržite lagano suvo meso, paradajz, šargarepu, glavicu luka (u komadu): dok se sastojci lagano prže, dodati kašiku ajvara, još minut pustiti na vatri, dodati pasulj i zaliti sve vodom.

Začinite sa solju, biberom, paprikom i suvim začinom. (pazite na so, nju uvek možete naknadno dodati).

Kuvati dok sve ne proključa, kad proključa, smanjiti vatru i poklopiti sa malim otvorom za paru.

Kada lonac ostavite malo otvoren, para izlazi napolje i na taj način pasulj postaje gušći, zato vam zaprška i nije potrebna.

Kuvajte pasulj sat vremena na laganoj vatri, dodate sos od paradajza i kuvajte još 40 minuta.

Toliko je uglavnom potrebno da se pasulj zgusne i da se svi ukusi sažmu. Uvek možete probati zrno i videti u kojoj ste fazi.

Ukoliko preterate sa solju, mali trik, ubacite u pasulj jedan sirovi krompir i skuvajte ga u njemu, upiće svu so.

Ukoliko volite ljutinu, slobodno dodajte par kapi tabasko sosa ili ljuće kobasice umesto suvog mesa!

