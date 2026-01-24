Kafanski recept za podvarak – pravi se na sasvim poseban način, ukus će vas oduševiti!

Idealan za zimski ručak, podvarak pripremljen na ovaj način postaće omiljeni specijalitet na vašoj trpezi! Kafanski recept za podvarak: Ovaj se pravi na sasvim poseban način, i postaće vam omiljeno jelo.
Ukoliko želite da doživite autentične ukuse juga Srbije, isprobajte recept za podvarak koji se decenijama spremao u jednoj staroj kafani u Vranju. Ovo tradicionalno jelo, savršeno za hladne dane, donosi bogatstvo ukusa domaće kuhinje i neodoljivu aromu pečenog mesa.
Potrebni sastojci za kafanski recept za podvarak:
– 1 veća glavica kiselog kupusa, sitno iseckana
– 1 veća kašika domaće masti
– 1 veći praziluk
– 300–400 g svežeg mesa (svinjetina, ovčetina ili drugo po želji)
– 300 g dimljenih rebara
– 1 lovorov list
– slatka i tucana paprika (po ukusu)
– sveže mleveni biber
Priprema:
Praziluk iseckajte na kolutove i propržite ga na masti dok ne omekša. Dodajte sveže meso isečeno na komade i dimljena rebra. Sipajte malo vode i dinstajte sve zajedno nekoliko minuta dok meso ne omekša.
U tiganj dodajte sitno iseckan kiseli kupus i lovorov list. Promešajte sve dobro i sipajte još vode tako da kupus bude blago pokriven. Kuvajte jelo na laganoj vatri oko sat i po, povremeno mešajući.
Pred kraj kuvanja, dodajte slatku i tucanu papriku po ukusu, kao i sveže mleveni biber. Prebacite podvarak u vatrostalnu posudu ili tepsiju i stavite ga u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni. Pecite oko 20 minuta dok ne dobije lepu, rumenu koricu.
Ovaj tradicionalni vranjski podvarak najbolje se slaže sa domaćim hlebom i čašicom dobre rakije ili vina. Svaki zalogaj vraća duh starih vremena i toplinu domaće kuhinje.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(still.kurir.rs)
