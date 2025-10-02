Kako se pravi najbolji podvarak na svetu? Ovaj recept daje mu taj slavni ukus i šmek

Malo ko zna za ovaj recept koji mu daje sasvim poseban šmek – kažu da je ovo najbolji podvarak na svetu!

Podvarak je jedno od onih jela koje uvek podseća na zimu i toplinu doma, idealno za porodični nedeljni ručak. Sočan kiseli kupus, pažljivo ukrčkan i zapečen sa svinjskim mesom i suvom slaninom, uz dodatak začina, čini ovo jelo ne samo ukusnim, već i energičnim saveznikom za hladne dane. Njegova bogata aroma i izdašnost čine ga sjajnim izborom i za svečane prilike, poput prazničnog ručka ili raskošne večere.

Podvarak pruža bezbroj mogućnosti – možete ga pripremiti sa različitim vrstama mesa ili čak u vegetarijanskoj verziji, od kiselog ili svežeg kupusa, sa dodatkom paradajz pirea, ajvara ili bez njih. Danas vam donosimo recept koji sakuplja sve najbolje osobine ovog tradicionalnog jela, a koji smo pronašli na sajtu Punkufer.hr.

Isprobajte ga i prepustite se njegovim ukusima – nećete se pokajati!

Sastojci:

1 kg kiselog kupusa

500 g svinjetine, srednje masne

250 g suve slanine

4 ljubičasta luka

1 praziluk

2 kašika slatke aleve paprike

4 čena belog luka

2 kašika ajvara

2 lovorova lista

suncokretovo ulje

so, po ukusu

sveže mleveni biber, po ukusu

Priprema:

Isecite luk i praziluk, pa ih podelite na dva dela i ubacite u dve šerpe u koje ćete dodati malo ulja.

U jednoj šerpi na luku ispržite svinjsko meso (isečeno na kocke ili šnicle) i slaninu isečenu na režnjeve, a u drugoj šerpi dinstajte narendani ili sitno iseckani kiseli kupus, koji ste pre toga oprali i dobro ocedili.

Nakon što ga prodinstate 10-ak minuta, dolijte pola čaše vode i dinstajte ga još oko pola sata, pa umešajte ajvar i začine.

Pomešajte dinstani kupus sa prženim mesom i prebacite u pleh za pečenje ili u pekač. Pecite podvarak 30 minuta u rerni zagrejanoj na 200°c.

Poslužite topao i uživajte!

Prijatno! I javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com