Kako se pravi najbolji podvarak na svetu? Ovaj recept daje mu taj slavni ukus i šmek

Malo ko zna za ovaj recept koji mu daje sasvim poseban šmek – kažu da je ovo najbolji podvarak na svetu!
Podvarak je jedno od onih jela koje uvek podseća na zimu i toplinu doma, idealno za porodični nedeljni ručak. Sočan kiseli kupus, pažljivo ukrčkan i zapečen sa svinjskim mesom i suvom slaninom, uz dodatak začina, čini ovo jelo ne samo ukusnim, već i energičnim saveznikom za hladne dane. Njegova bogata aroma i izdašnost čine ga sjajnim izborom i za svečane prilike, poput prazničnog ručka ili raskošne večere.
Podvarak pruža bezbroj mogućnosti – možete ga pripremiti sa različitim vrstama mesa ili čak u vegetarijanskoj verziji, od kiselog ili svežeg kupusa, sa dodatkom paradajz pirea, ajvara ili bez njih. Danas vam donosimo recept koji sakuplja sve najbolje osobine ovog tradicionalnog jela, a koji smo pronašli na sajtu Punkufer.hr.
Isprobajte ga i prepustite se njegovim ukusima – nećete se pokajati!
Sastojci:
- 1 kg kiselog kupusa
- 500 g svinjetine, srednje masne
- 250 g suve slanine
- 4 ljubičasta luka
- 1 praziluk
- 2 kašika slatke aleve paprike
- 4 čena belog luka
- 2 kašika ajvara
- 2 lovorova lista
- suncokretovo ulje
- so, po ukusu
- sveže mleveni biber, po ukusu
Priprema:
- Isecite luk i praziluk, pa ih podelite na dva dela i ubacite u dve šerpe u koje ćete dodati malo ulja.
- U jednoj šerpi na luku ispržite svinjsko meso (isečeno na kocke ili šnicle) i slaninu isečenu na režnjeve, a u drugoj šerpi dinstajte narendani ili sitno iseckani kiseli kupus, koji ste pre toga oprali i dobro ocedili.
- Nakon što ga prodinstate 10-ak minuta, dolijte pola čaše vode i dinstajte ga još oko pola sata, pa umešajte ajvar i začine.
- Pomešajte dinstani kupus sa prženim mesom i prebacite u pleh za pečenje ili u pekač. Pecite podvarak 30 minuta u rerni zagrejanoj na 200°c.
- Poslužite topao i uživajte!
Prijatno! I javite nam kako vam se dopao recept!
