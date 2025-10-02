Ljubitelj ste testa? Turci obožavaju ovaj drevni specijalitet, prave ga svakom koraku, kao mi palačinke

Ako ste ljubitelj testa i s vremena na vreme poželite nešto malo drugačije – na pravom ste mestu.

Pogačice koji će vas oduševiti zovu se gozleme – tradicionalna turska pogača od tankog testa, punjena nadevima poput sira, spanaća, mesa, krompira ili pečuraka.

Gozleme potiče iz Anadolije, a ime potiče od turske reči goz, što znači oko ili mrlja. To se odnosi na tamne mrlje koje se pojavljuju na testu tokom pečenja, što je ono što testo čini karakterističnim. Nekada je bilo tradicionalno jelo turskih seljaka i nomada jer se lako pripremalo od jednostavnih namirnica dostupnih u domaćinstvu.

Testo se pravi od brašna, vode, soli i ponekad malo ulja ili jogurta da bi bilo elastičnije. Nakon što se tanko razvalja, puni se filom i savija kao palačinka ili pita. Peče se bez ulja ili sa vrlo malo putera, a gotov gozleme se često premazuje rastopljenim puterom za dodatnu sočnost.

Najčešći nadevi

Peynirli gözleme – sa sirom (često feta ili beyaz peynir) i začinskim biljem

Ispanaklı gözleme – sa spanaćem i sirom

Kıymalı gözleme – s mlevenim mesom (junetina ili jagnjetina)

Patatesli gözleme– s pire krompirom i začinima

Mantarlı gözleme – s pečurkama i sirom

Danas je gözleme popularan u celoj Turskoj i može ga se pronaći u pekarama, na pijacama i u restoranima koji nude tradicionalna jela. Turci ga pripremaju i kod kuće, pogotovo za doručak.

Neophodni sastojci

za testo:

380 g brašna

190 ml mlake vode

90 ml maslinovog ulja

so

Za punjenje:

300 g spanaća

300 g feta sir

2 jaja

2 čena belog luka

so i biber

Kako se pripremaju:

Od svih sastojaka zamesiti glatko testo i ostaviti da malo odstoji. Testo podeliti na četiri loptice i svaku razvaljati u krug. Pripremite spanać i napravite fil i stavite na polovinu testa i preklopite i pritisnite ivice. Gozleme pecite u velikom tiganju dok ne postane hrskave, a možete ih i peći na roštilju.

