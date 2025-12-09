Najbolji doručak sa Balkana: Džumbus prženice – neodoljiva eksplozija ukusa!

Malo ko zna kako se prave savršene prženice – ovu caku znaju samo prave domaćice sa Balkana, a mi otkrivamo trik koji ih čini neodoljivim!
Prženice su omiljeni su doručak mnogih, ali mnogo veštine je potrebno da ispadnu savršeno – da su hrskave po ivicama, a u sredini mekane i vazdušaste, da ne budu previše masne, ali ni suve, niti da budu prepečene ili nedovoljno pečene…
I to je samo stvar pažljive pripreme, strpljenja i trikova iskusnih majstora, koje vam sada donosimo.
Zapečene džumbus prženice je doručak u kojem imate sve: i zdravo i kalorično, dovoljno da vas drži sitim do ručka.
Sastojci:
18 parčića hleba
Fil:
- 4 do 5 jaja
- 150ml mleka
- 200g sira
- 150g dimljene kobasice
- 200g parizera
- so po potrebi, origano
- 1 paradajz
- središnji deo hleba
- 200g sira koji se topi
- 3 kašike kečapa
Priprema:
Umutite jaja, mleko, sir, kobasice, parizer, so i origano, paradajz i središnji deo hleba. Zatim u okvir koji ste napravili od kriški hleba stavite malo kečapa i fil koji ste napravili pa tako sve popunite. Zatim dodajte sir i zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa, prenosi Stil Kurir.
Greške koje pravimo kod preženica
Previše tanko sečete hleb
Ako su kriške pretanke, hleb može lako da se raspadne jer je smesa od jaja „teška”. Kriške treba da budu debljine oko centimetar i po.
Koristite svež hleb
Uvek je bolje koristiti hleb koji je ostavljen bar jedan dan.
Pržite ih na puteru
Maslac gori na visokim temperaturama, pa je mnogo bolje koristiti biljno ulje.
Nemojte koristiti mleko
Iako to kod nas nije uobičajena praksa, pržena hrana je ipak mnogo ukusnija kada se u mešavinu jaja doda mleko, i to punomasno!
Koristite previše jaja
Gruba formula za pripremu mešavine od jaja je da na dve kriške hleba koristite četvrtinu šolje mleka i jedno jaje.
Zaboravljate začine
Prstohvat kima, bibera ili malo parmezana u smesi učiniće od običnih prženica „remek-delo”, a ako volite slatku verziju dodajte cimet, vanilu ili šećer u prahu.
