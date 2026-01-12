Najbolji doručak sa Balkana: Džumbus prženice su neodoljiva eksplozija ukusa!

Prženice su omiljeni su doručak mnogih na Balkanu, ali mnogo veštine je potrebno da ispadnu apsolutno savršene

Malo ko zna kako se prave savršene prženice – ovu caku znaju samo prave domaćice sa Balkana, a mi otkrivamo trik koji ih čini neodoljivim!

Prženice su omiljeni su doručak mnogih, ali mnogo veštine je potrebno da ispadnu savršeno – da su hrskave po ivicama, a u sredini mekane i vazdušaste, da ne budu previše masne, ali ni suve, niti da budu prepečene ili nedovoljno pečene…

I to je samo stvar pažljive pripreme, strpljenja i trikova iskusnih majstora, koje vam sada donosimo.

Zapečene džumbus prženice je doručak u kojem imate sve: i zdravo i kalorično, dovoljno da vas drži sitim do ručka.

Sastojci:

18 parčića hleba

Fil:

4 do 5 jaja

150ml mleka

200g sira

150g dimljene kobasice

200g parizera

so po potrebi, origano

1 paradajz

središnji deo hleba

200g sira koji se topi

3 kašike kečapa

Priprema:

Umutite jaja, mleko, sir, kobasice, parizer, so i origano, paradajz i središnji deo hleba. Zatim u okvir koji ste napravili od kriški hleba stavite malo kečapa i fil koji ste napravili pa tako sve popunite. Zatim dodajte sir i zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa, prenosi Stil Kurir.

Greške koje pravimo kod preženica

Previše tanko sečete hleb

Ako su kriške pretanke, hleb može lako da se raspadne jer je smesa od jaja „teška”. Kriške treba da budu debljine oko centimetar i po.

Koristite svež hleb

Uvek je bolje koristiti hleb koji je ostavljen bar jedan dan.

Pržite ih na puteru

Maslac gori na visokim temperaturama, pa je mnogo bolje koristiti biljno ulje.

Nemojte koristiti mleko

Iako to kod nas nije uobičajena praksa, pržena hrana je ipak mnogo ukusnija kada se u mešavinu jaja doda mleko, i to punomasno!

Koristite previše jaja

Gruba formula za pripremu mešavine od jaja je da na dve kriške hleba koristite četvrtinu šolje mleka i jedno jaje.

Zaboravljate začine

Prstohvat kima, bibera ili malo parmezana u smesi učiniće od običnih prženica „remek-delo”, a ako volite slatku verziju dodajte cimet, vanilu ili šećer u prahu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com