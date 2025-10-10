Najbolji i provereni recept za burek s mesom, bolji je nego iz pekare!

Ovo je recept za najbolji burek s mesom, tvrde mnogi.

Najbolji je za doručak ili večeru, a svi se možemo složiti da je najbolji kad je poslužen topli uz čašu hladnog jogurta.

Sastojci (testo)

350 gr brašna

1 jaje

3 grama soli

150 ml vode

50 ml ulja

Sastojci (mesni fil)

500 grama mlevene junetine

100 ml vruće vode

1 glavica crvenog luka

1 češanj belog luka

10 grama soli

3 grama bibera

Priprema (testo)

Pomešajte lagano sve sastojke za testo i počnite da mesite 2-3 minuta. Dodajte u testo samo polovinu ulja, a drugu polovinu ostavite za kasnije. Kada ste zamesili testo dodajte malo ulja i umesite testo u ulju.

Razdvojite testo na 6 loptica. Stavite loptice testa na tanjir i pokrijte providnom folijom. Ostavite da odstoji sat vremena na sobnoj temperaturi i sat vremena ili više u frižideru.

Napomena: Testo može da vam stoji i preko noći u frižideru.

Priprema (mesni fil)

Pomešajte lagano sve sastojke za mesnu masu. Ostavite u frižideru najmanje 1 sat.

Razvijanje kora i filovanje

Pospite radnu površinu brašnom i odvojite jednu lopticu testa i počnite da razvijate oklagijom i rukama. Ponovite postupak za onoliko puta koliko kuglica testa imate, u ovom slučaju 6.

Podelite mesni fil takođe na 6 delova i počnite da posipate meso po kori. Pospite s malo ulja, dve do 3 kašike, u zavisnosti koliko volite mastan burek i zamotajte kore lagano. Odsecite ivice ako su previše prazni i umotajte lagano burek.

Stavite bureke u tepsiju i premažite sa malo ulja i ostavite na sobnoj temperaturi samo 10 minuta pre pečenja. Zagrijte rernu na 250°C i pecite pitu 15 minuta u zavisnosti od rerne. Pred kraj pospite burek sa samo malo vruće vode u koju ste dodali samo kašičicu putera. Vratite u rernu na samo jedan minut da se zapecite, prenosi “Dobra kuhinja“.

