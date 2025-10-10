Najbolji i provereni recept za burek s mesom, bolji je nego iz pekare!

Ovo je recept za najbolji burek s mesom, tvrde mnogi.
Najbolji je za doručak ili večeru, a svi se možemo složiti da je najbolji kad je poslužen topli uz čašu hladnog jogurta.
Sastojci (testo)
- 350 gr brašna
- 1 jaje
- 3 grama soli
- 150 ml vode
- 50 ml ulja
Sastojci (mesni fil)
- 500 grama mlevene junetine
- 100 ml vruće vode
- 1 glavica crvenog luka
- 1 češanj belog luka
- 10 grama soli
- 3 grama bibera
Priprema (testo)
Pomešajte lagano sve sastojke za testo i počnite da mesite 2-3 minuta. Dodajte u testo samo polovinu ulja, a drugu polovinu ostavite za kasnije. Kada ste zamesili testo dodajte malo ulja i umesite testo u ulju.
Razdvojite testo na 6 loptica. Stavite loptice testa na tanjir i pokrijte providnom folijom. Ostavite da odstoji sat vremena na sobnoj temperaturi i sat vremena ili više u frižideru.
Napomena: Testo može da vam stoji i preko noći u frižideru.
Priprema (mesni fil)
Pomešajte lagano sve sastojke za mesnu masu. Ostavite u frižideru najmanje 1 sat.
Razvijanje kora i filovanje
Pospite radnu površinu brašnom i odvojite jednu lopticu testa i počnite da razvijate oklagijom i rukama. Ponovite postupak za onoliko puta koliko kuglica testa imate, u ovom slučaju 6.
Podelite mesni fil takođe na 6 delova i počnite da posipate meso po kori. Pospite s malo ulja, dve do 3 kašike, u zavisnosti koliko volite mastan burek i zamotajte kore lagano. Odsecite ivice ako su previše prazni i umotajte lagano burek.
Stavite bureke u tepsiju i premažite sa malo ulja i ostavite na sobnoj temperaturi samo 10 minuta pre pečenja. Zagrijte rernu na 250°C i pecite pitu 15 minuta u zavisnosti od rerne. Pred kraj pospite burek sa samo malo vruće vode u koju ste dodali samo kašičicu putera. Vratite u rernu na samo jedan minut da se zapecite, prenosi “Dobra kuhinja“.
