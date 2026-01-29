Najlepša kafanska džigerica: Trik sa kesom daje nenadmašan miris i ukus! (VIDEO)

Tajna najbolje kafanske džigerice je u triku sa kesom i svežem crvenom luku koji se priprema na poseban način da pusti sve svoje sokove.

Nema ništa lepše od prave kafanske džigerice koja je unutra mekana kao duša, a spolja savršeno pržena.

Tajna je u triku sa kesom i svežem crvenom luku koji se priprema na poseban način da pusti sve svoje sokove.

Sastojci za kafansku džigericu:

500 g svinjske ili juneće džigerice,

1 šolja brašna,

2 glavice crvenog luka., so., ulje za prženje.

Priprema:

Džigericu naseći na tanje šnite. U jednu čistu kesu sipati brašno, ubaciti komade džigerice i dobro protresti da se svako parče lepo obloži. Pržiti na zagrejanom ulju kratko sa obe strane dok ne porumeni. Za to vreme naseći crveni luk na rebarca, dobro ga posoliti i izgnječiti rukama da omekša i pusti sok.

Prženu džigericu vaditi direktno na pripremljeni luk, preliti sa malo onog toplog ulja iz tiganja i sve lagano izjednačiti.

U videu koji sledi pogledajte kako izgleda priprema kafanske džigerice, koja osvaja i mirisom i ukusom.

Prednosti džigerice

Glavna prednost džigerice je da čak i u relativno malim porcijama sadrži velike količine vitamina A, D, C i nekoliko vitamina iz grupe B, uključujući folnu kiselinu, a od minerala, pored gvožđa, bogata je još i cinkom, selenom i bakrom.

Ovakva kombinacija vitamina i minerala može povoljno da utiče na digestivni sistem, pravilan rad srca, jačanje imunog sistema.

