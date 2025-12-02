Najslađi je kad se posti: Starinski kitnikez – omiljena poslastica naših baka

Kitnikez, poznat i kao sir od dunja, vekovima je bio simbol zime u Vojvodini i nezaobilazna poslastica na trpezama naših baka.

Ovaj desert potiče iz nemačke tradicije, a naziv „Quittenkäse“ u prevodu znači upravo sir od dunja. Iako se danas ređe priprema, kitnikez je nekada bio obavezni deo zimnice i znak da domaćinstvo čuva starinske običaje.

Njegov ukus je jedinstven – spoj slatkoće i blage kiselosti dunje, voćke koja je nepravedno zapostavljena, a zapravo izuzetno lekovita. Dunja pomaže kod problema sa želucem, ublažava mučnine u trudnoći i jača imunitet, pa kitnikez nije samo slatkiš već i zdrava poslastica.

Za pripremu ovog deserta potrebno je malo strpljenja, ali rezultat je vredan truda.

Sastojci su jednostavni:

dunje,

šećer,

limun,

vanilin

šećer i voda.

Priprema

Dunje se najpre dobro operu, oljušte i naseckaju, zatim kuvaju dok ne omekšaju. Nakon toga se pasiraju u glatki pire, kome se dodaje šećer, sok od limuna i vanilin šećer. Smesa se kuva uz stalno mešanje dok ne postane gusta i dok se ne odvaja od dna lonca. Tada se izliva u kalupe i ostavlja da se stegne. Kada se ohladi, kitnikez se pretvara u čvrst, aromatičan desert koji se lako seče i servira.

Ono što kitnikez čini posebnim jeste njegova svestranost. Može se poslužiti samostalno kao kolač, uz šolju čaja ili kafe, ali i kao deo svečane trpeze tokom posta. Njegova tekstura podseća na žele, a ukus je bogat i pun voćne svežine. Upravo zato je kitnikez bio omiljen među generacijama – jednostavan, a raskošan.

Danas, kada se sve više vraćamo tradicionalnim receptima i zdravim namirnicama, kitnikez ponovo dobija na značaju. On je spoj tradicije, zdravlja i uživanja, idealan za one koji žele da se zaslade na prirodan način. Ako tražite desert koji je istovremeno starinski, zdrav i savršen za post, kitnikez je pravi izbor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com