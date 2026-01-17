Original recept za vojnički pasulj iz JNA: čaroban ukus daje mu 1 vrsta mesa koja se inače ne dodaje, i ovaj postupak!

Posebnost ukusa daje mu i zaprška koju dodajete tek pred kraj, kada ujedno i treba da, prvi put, promešate vojnički pasulj

Svi koji su služili vojsku u staroj Jugoslaviji i dan danas se sa setom sećaju vojničkog pasulja. Sada, zahvaljujući specijalnom kuvaru objavljenom na internetu, i civili mogu da uživaju u jelima iz vojničkog kazana. Ovo je original recept za vojnički pasulj, prema normativima.

Sastojci za vojnički pasulj dobro su poznati i često se koriste u regionalnoj kuhinji. Trik za njegov čarobni ukus jeste u mesu, koje se obično ne dodaje u ovo jelo, a to je – govedina .

Takođe, posebnost ukusa daje mu i zaprška koju dodajete tek pred kraj, kada ujedno i treba da, prvi put, promešate pasulj jer bi se, u suprotnom, zrna mogla raspasti i pretvoriti u kašu, a za pripremu ovog recepta možete koristiti bilo koji suvi pasulj.

Sastojci:

120 g pasulja

8 g brašna

25 g crvenog luka

1 čen belog luka

10 g šargarepe

kašika koncentrata paradajza

100 g goveđeg mesa

20 g masti ili ulja

na vrh noža tucane paprike

na vrh noža bibera

prstohvat sušenog peršunovog lista

jedan lovorov list

so

Priprema:

Pasulj potopite u odgovarajuću količinu hladne vode i držite ga na hladnom (1-3 sata ili preko noći) na hladnom mestu.

Zatim ga ocedite, prespite u lonac ili duboku šerpu, ponovo nalijte hladnom vodom i kuvajte dok ne proključa (narednih od 10 do 15 minuta).

Dinstajte povrće

Dok čekate da pasulj provri, na polovini dobro zagrejane masti dodajte polovinu sitno seckanog luka i šargarepu, prethodno narendanu ili izrezanu na sitnije kockice. Propržite dok malo povrće malo ne omekša, a onda dodajte goveđe meso, koje prethodno treba odvojiti od kostiju i narezati na kocke.

Sve zajedno dinstajte dok ne ispari voda, skinite s vatre i stavite sa strane.

Dodajte ostatak povrća u vojnički pasulj

Iz prokuvanog pasulja ocedite vodu, dodajte dinstanu smesu, pa prelijte toplom vodom da svi sastojci budu potopljeni, a zatim kuvajte dok sve ne omekša, uz dolivanje tople vode po potrebi.

Napravite zapršku

U zasebnu šerpicu zagrejte preostalu masnoću, dodajte brašno, pa pržite dok blago ne porumeni. Sklonite šerpicu sa vatre, pa dodajte mlevenu papriku i sitno seckani beli luk.

Dodajte začine u pasulj

Kada pasulj omekša, dodajte lovorov list, koncentrat paradajza (prethodno razmućen u toploj vodi), posolite i dodajte pripremljenu zapršku uz konstantno mešanje pasulja da se ne bi stvorile grudvice.

Pasulj sa zaprškom kuvajte na laganoj vatri još 20-30 minuta. Kad je kuvanje završeno, dodajte biber, sitno seckan peršunov list i po potrebi još soli.

Napomena: Pasulj se pri kuvanju ne sme mešati sve do dodavanja zaprške da ne bi došlo do lomljenja zrna i zagorevanja.

(Kurir.rs/Zadovoljna)

