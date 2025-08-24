Originalni recept za tradicionalni mađarski gulaš: Jelo kojem je teško odoleti

Tradicionalni mađarski gulaš koji osvaja mirisom i ukusom – recept koji ćete obožavati

Ako bi našim severnim susedima, Mađarima, kazali da pravite ovo njihovo tradicionalno jelo, koje je rasprostranjeno i u našim krajevima, od svinjskog mesa, verovatno bi se začudili, ali i iznenadili. Jer, pravi mađarski gulaš, po tradicionalnom receptu, pravi se isključivo od junećeg mesa.

Ovo jelo, koje je mnogima omiljeno, jedino što traži da bi bilo savršeno jeste dosta vremena za krčkanje. A i spada u one specijalitete koje rado jedu sve generacije.

Sastojci:

500 gr crng luka

2 čena belog luka

800 gr junetine

so, biljni začin, biber,

crvena slatka tucana paprika

tucana ljuta paprika

lovorov list

Priprema:

Sitno iseckajte crni luk, pa ga dinstajte na zagrejanom ulju i to na umerenoj do slabijoj vatri, dok ne omekša i ne postane staklast.

Dodajte junetinu koju ste prethodno isekli na kockice. Odmah ubacite i sve začine – lovorov list, so, biljni začin, biber, tucanu papriku u količini koja vama odgovara. Samo beli luk ostavite za kraj. Nalijte vodu u šerpu toliko da prekrije meso. Posle više ne dodajete vodu tokom kuvanja.

Gulaš je potrebno da krčkate sigurno dva do tri sata na umerenoj vatri, sve dok meso ne postane mekano, a gulaš dovoljne gustine. Pred kraj ubacite dva cela čena belog luka, kako bi jelo bilo ukusnije. .

Gulaš servirajte uz makarone ili uz pire krompir, a odličan dodatak mu je i palenta.

Prijatno!

