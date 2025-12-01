Ovaj recept za najbolju sarmu iz Jugoslavije star je 40 godina: Jedna caka i uvek ispadne fenomenalna

Originalni recept za najbolju sarmu iz 1985. godine. Da li u fil ide jaje? Proverite caku i uvek napravite fenomenalnu sarmu.

Ovo je recept za najbolju sarmu! Jugoslovenski klasik star 40 godina ima tajnu caku zbog koje uvek ispadne fenomenalna i ne raspadne se. Proverite zašto je neprevaziđen.

Omiljena tradicionalna sarma obavezan je sastojak prazničnih trpeza, a oko jednog sastojka već decenijama se lome koplja. Mnoge domaćice, naime u smesu za punjenje sarme dodaju i jaje, ali postoje i oni koji tvrde da jajetu u sarmi nije mesto.

Za ovaj recept za sarmu star 40 godina kažu da je najbolji od svih i da ćete, kada ga jednom probate, samo po njemu i spremati ovo mnogima omiljeno jelo.

Kako biste napravili vrhunsku sarmu, isprobajte recept jedne jugoslovenske kuvarice koji je star čak četiri decenije. Svi koji su ga probali, kažu da je fenomenalan te da je sarma naprosto neodoljiva i vrhunska, prenosi Stil Kurir.

Sastojci za deset osoba:

600 grama mešanog mlevenog mesa,

20 većih listova kiselog kupusa,

100 grama crnog luka,

2 čena belog luka,

10 grama ljute paprike,

peršun,

1 jaje,

200 grama pirinča,

so,

300 grama naseckanog kiselog kupusa,

800 grama suhih svinjskih rebara,

1 decilitar jogurta

Umak:

100 grama masti,

200 grama brašna,

so,

malo šećera,

1 do 2 komada ljute papričice,

200 grama sosa od paradajza

Priprema:

Od glavice kiselog kupusa odvojite veće listove i s njih skinute zadebljale delove i stavite ih na dasku. U mleveno meso dodajte naseckani luk (sirov ili pržen), beli luk, naseckani peršun, papriku, so i jaje kao i prethodno skuvan i oceđen pirinač. Sve dobro izmešati i namazati po listovima i uviti sarme.

Na dno posude stavite naseckani kiseli kupus, na njih stavite sarme i svinjska rebarca. Sve ponovo prekrijte naseckanim kupusom, prete bujonom ili vodom, poklopite i pustite da se sarme lagano kuvaju. Kad je sarma napola kuvana dodajte umak i kuhajte dok potpuno ne omekšaju. Sarme se moraju kuhati na laganoj vatri nekoliko sati.

Priprema umaka:

Pripremite umak od brašna i masti, dodajte crvenu papriku, sok od paradajza i supu od kostiju odgovarajuće gustoće. Posoliti i zasladiti po ukusu pa preliti preko sarme. Sos od paradajza prethodno razredite ukoliko je gust.

Fenomenalna sarma traži strpljenje

Tajna savršene sarme nije samo u kvalitetnom mesu i dimljenim rebrima, već u strpljenju. Baš kao što je ova jugoslovenska kuvarica znala pre 40 godina, ključ je u sporom, dugotrajnom kuvanju na laganoj vatri. Taj savršeno izbalansiran umak i jaje u punjenju daju sočnost i punoću ukusa.

Kada probate ovu sarmu, shvatićete zašto je i dalje smatraju najboljom!

