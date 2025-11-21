Ovako su Jugoslovenke davne 1952. godine pravile sarmu, „tajni“ sastojak u receptu iznenadiće sve!

Ipak, nedavno je jedan recept za sarmu star više od pola veka prilično uzburkao strasti na internetu – tada se spremala nešto drugačije

Čini se da bez sarme ne možemo da zamislimo nijednu svečanu trpezu tokom zimskih meseci, a svaka domaćica ima neku svoju caku i posebnu recepturu po kojoj priprema ovaj tradicionalni specijalitet.

Ipak, nedavno je jedan recept za sarmu star više od pola veka prilično uzburkao strasti na internetu – tada se spremala nešto drugačije nego danas. Ako je verovati ovom receptu, u sarmu je neophodno dodati i jaje!

Baš to je zbunilo mnoge korisnike interneta, koji tvrde da jaje nema šta da traži u sarmi. Drugi, ipak, veruju da je ovo dobar dodatak jer povezuje smesu.

Recept je, inače star više od 70 godina, a objavljen je u „Knjizi za svaku ženu“ iz 1952. koju je izdala Hrvatska seljačka štamparija, a tu ga je pronašao „24sata.hr“. Prenosimo ga u celini.

Potrebni sastojci za recept:

3 glavice kiselog kupusa

1/2 kg iseckane govedine

1/2 kg iseckane svinjetine

4 velike kašike suve slanine iseckane na sitne kocke

2 velike kašike masti

1 glavica sitno iseckanog luka (treba žuto ispeći)

1 celo jaje

1 velika kašika soli

1/2 velike kašike bibera

6 velikih kašika pirinča

Za zapršku:

5 velikih kašika masti

3 velike kašike brašna

1 velika kašika paprike

2 do 3 litra supe od suvog mesa ili vode

iseckani kiseli kupus

2 velike kašike soli

Priprema:

Sve što je nabrojano pod „fil za sarmu“ treba u posudi dobro izmešati. Od svake glavice kupusa listovi se skinu i malo iseku rebra, da budu tanja, a da se ne ošteti list.

Stavi list kiselog kupusa na dlan, a na list jednu kašiku nadeva. Sa one strane ruke gdje je mali prst složi kraj lista. Onaj kraj lista koji je najbliži zglobu, uzmi i zamotaj. Preostaje još jedan kraj koji nije zamotan. Taj utisni prstima.

Napravi zapršku, zalij je vodom ili supom, dodaj iseckani kupus, posoli, prokuvaj, poređaj sarme preko kupusa, pokrij posudu i kuvaj polagano 3 do 4 sata. Ako je kupus previše kiselog ukusa, stavi 1 do 2 kocke šećera, a ako imaš surutke, dodaj je umesto vode.

