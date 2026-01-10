Ovo još niste probali: Pasulj „Kaubojac“ – recept koji spaja divlji zapad i domaću kuhinju!

„Kaubojac“ – spoj pasulja, mlevenog i suvog mesa u jednom jelu koje se peče u rerni. Saznajte kako da pripremite kaubojski pasulj

Ako volite jela koja kombinuju rustičan ukus, jednostavnu pripremu i hranljivost, kaubojski pasulj poznat još i kao pasulju „Kaubojac“ je pravi izbor.

Kaubojac je varijacija na temu meksičkog čilija spaja pasulj, mleveno meso i suvo meso u jedno zapečeno savršenstvo koje se pamti.

Posebnu slast dobija pečenjem u rerni, a ako poželite – nakon stavljanja u posudu za pečenje možete ga posuti hlebnim mrvicama kako biste dobili hrskavu koricu.

Dobar odabir suvog pasulja je važan, ali ako vam se žuri, poslužiće i onaj iz konzerve.

Zaprška nije nužna, ali ako volite – propržite kašičicu brašna na masti ili ulju i dodajte crvene paprike. Neki kuvari dodaju u zapršku i sitno iseckan beli luk. Podlijte tečnošću od pasulja pa vratite u lonac.

Sastojci:

300 g suvog pasulja (ili konzerviranog, po potrebi)

200 g mlevenog mesa

150 g suvog mesa (slanina, kobasica ili suvi vrat)

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 kašičica crvene paprike

1 kašika brašna (opciono, za zapršku)

So, biber, peršun

Malo ulja ili masti

Po želji: hlebne mrvice za zapeći

Priprema:

Pasulj skuvajte do polumekog stanja. Ako koristite konzervirani, preskočite ovaj korak.

Na ulju propržite crni luk, dodajte mleveno meso i seckano suvo meso. Pržite dok ne porumeni.

Dodajte beli luk, crvenu papriku i po želji zapršku od brašna.

Umešajte pasulj, začinite po ukusu i sve prebacite u vatrostalnu posudu.

Po želji pospite hlebnim mrvicama za hrskavu koricu.

Pecite u rerni na 180°C oko 30 minuta, dok se sve lepo sjedini.

Pasulj „Kaubojac“ je idealan za porodične ručkove, zimske večere i sve prilike kada želite jelo koje greje i zasiti. Može se pripremiti unapred, lako podgrejati i još bolje je kada odstoji.

