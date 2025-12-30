Pečena ćurka nije neka velika nauka: Sve što vam treba je ovaj recept!

Iako je kod nas običaj da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika priprema pečenje, jagnjeće ili svinjsko, za mnoge u svetu proslava je nezamisliva bez ukusne pečene ćurke!
Međutim, sama priprema ćuretine često izaziva popriličan stres.
Ukoliko želite da ove godine pripremite savršeno pečenu ćuretinu, bez straha i zavirivanja u rernu pitajući se šta ćete na kraju dobiti od toga, ključni su dobar recept i nekoliko korisnih trikova koje ćete koristiti usput.
Zlatna pravila za pečenu ćurku
Ako je bila prethodno zamrznuta, ostavite ćuretinu da se potpuno odmrzne pre pečenja. Ovo je ključno, ako meso nije pravilno odmrznuto, neće se dobro ispeći i imaćete dva moguća scenarija – nedovoljno pečeno meso ili veoma suvo i prepečeno ćureće jer ste morali da ga pečete mnogo duže da biste bili sigurni da je sve dobro pripremljeno.
Uvek izvadite ćuretinu iz frižidera jedan sat pre planiranog vremena kuvanja. Tako će tokom pečenja ćuretina biti sobne temperature, što znači da rani deo pečenja neće biti posvećen podizanju temperature mesa. Ovo rezultira kraćim vremenom pečenja i sočnijim i mekšim mesom.
Izbor nadeva
Obratite pažnju na izbor nadeva. Ako se usudite i odlučite da napunite ćurku, važno je da imate na umu nekoliko stvari. Ako punite ćurku, potrebno je da je pečete mnogo duže da biste bili sigurni da je sve ispečeno. To znači da će ćuretina biti malo duže u rerni, što može rezultirati blago osušenim mesom. Ako želite da stvari budu jednostavne, malo crnog luka, pomorandže i začina poslužiće vam za sočan ukus.
Ako možete, ispecite ćurku na roštilju. Ova metoda pečenja omogućava da toplota iz rerne cirkuliše ispod ćuretine, obezbeđujući ravnomerno pečenje, bez zagorelih prepečenih delova na dnu). Takođe osigurava da je koža ravnomerno hrskava.
Stavite posudu sa vodom na dno rerne. Ispod pleha s ćurkom stavite posudu sa 250 ml vode, jer će ovaj ‘trik’ sprečiti da se meso osuši. Tokom prvog dela pečenja voda će ispariti i meso će se praktično kuvati na pari. Poslednji deo pečenja obezbediće da kora bude dodatno hrskava.
Nakon pečenja ostavite ćurku da odmara najmanje pola sata. Odmaranjem će meso dodatno omekšati, ali ga nemojte prekrivati, tada kora više neće biti tako hrskava.
Recept za savršeno pečenu ćurku
Potrebni sastojci:
- 1 cela ćurka
- 1 glavica crnog luka
- 1 klementina ili narandža
- Šaka ruzmarina
- Šaka majčine dušice
- 1 lovorov list
- 1-2 čena belog luka
- morska so
- sveže mleveni biber
Priprema:
Izvadite ćurku iz frižidera i odmotajte je iz pakovanja najmanje sat vremena pre pečenja.
Stavite ćuretinu na pleh za pečenje, grudima nagore. Zagrejte rernu na 220 stepeni. Luk isecite na 4-6 delova. Stavite malo u ćurku.
Narandžu ili klementinu isecite na pola ili na četvrtine. Stavite u unutrašnjost ćuretine sa nekoliko grančica ruzmarina, majčine dušice i/ili lovorovog lista i 1 ili 2 čena belog luka.
Pospite solju i biberom – budite izdašni sa solju jer će koru učiniti hrskavom, a zatim dobro utrljajte. Stavite ostatak luka i malo ruzmarina oko ćuretine. Okrenite ćuretinu tako da bude prsima nadole. Ponovo utrljajte so i biber.
Pecite 20-30 minuta dok meso ne porumeni. Zatim smanjite rernu na 170 stepeni i pecite u zavisnosti od veličine ćurke: 4 kg – 2 sata; 5 kg – 2½ sata; 6 kg – 3 sata; 7 kg – 3 ½ sata, 8 kg – 4 sata; 9 kg – 4 ½ sata.
Obavezno pazite na ćurku tokom pečenja jer su rerne različite i vreme pečenja može lako da varira. Ako vam se čini da je meso pečeno, testirajte ga. Najdeblji deo batka izbušite nožem. Ako su sokovi koji izlaze bistri, ćuretina je kuvana
Zatim pažljivo okrenite ćuretinu tako da prsa porumene. Povećajte snagu rerne na 220 stepeni. Pecite 20 minuta ili dok grudi ne porumene.
Pečenu ćuretinu ostavite da se ohladi i odmorite najmanje sat vremena pre rezanja.
(Tportal.hr)
