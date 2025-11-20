Recept star vekovima: Posna sarma sa Hilandara biće kraljica svake slavske trpeze!

Posna sarma po receptu iz ovog manastira poznata je po jedinstvenom ukusu i često oduševi sve koji ih probaju.

Posna sarma nije toliko popularna iako je klasična jedno od najpopularnijih jela i često se nalazi na trpezama tokom raznih proslava, a šta ako je napravite po receptu monaha sa Hilandara?

Recepti iz ovog manastira su poznati po svom jedinstvenom ukusu i često oduševe sve koji ih probaju. Svi se slažu u tome da imaju poseban šarm.

Kako je sezona slava stigla, domaćice se sve više trude da na stolu imaju najbolje specijalitete za svoje goste. Ove godine Aranđelovdan pada u petak, pa će posna trpeza biti u fokusu.

Ovo je idealna prilika da isprobate posnu sarmu prema starinskom receptu hilandarskih monaha sa Svete Gore.

Recept, koji su ovi monasi pažljivo čuvali i prenosili sa generacije na generaciju, sada je dostupan i vama, kako biste svojim gostima pružili jedinstveno iskustvo posne gozbe sa autentičnim ukusom sarmi iz Hilandara, prenosi espreso.co.rs

Ovaj put, otkrivamo vam kako monasi sa Svetog Atosa spremaju svoju sarmu. Priprema nije previše komplikovana, ali njen miris je toliko intenzivan da ostaje u sećanju, prenosi informer.rs.

Sastojci:

2 praziluka

2 glavice crnog luka

1 šargarepa

100 gr pirinča

350-400 gr mlevenih oraha

100 gr dimljene ribe (losos)

12-15 listova kiselog kupusa

Priprema posne sarme:

U smesu dodati so, ulje, suvi začin, crvena mlevena paprika, biber, beli luk u granulama, peršun, čili začin pa promešati.

Priprema je jednostavna. Na ulju propržite praziluk, crni luk i šargarepu. U povrće dodajte oprani pirinač, a zatim dodajte mlevene orahe. Nakon toga dodaje dimljenu ribu. Dodajte i začine i promešajte. Umotajte sarmu, slažite u šerpu pa stavite u rernu.

Kuvati u rerni na 200 stepeni oko sat vremena.

