Sirotinjska jela u bivšoj Jugoslaviji: Dok smo ovo jeli bili smo zdravi i nasmejani

Jednostavna i skromna jela koja su hranila telo i dušu – recepti naših baka koji vraćaju osmeh i energiju

Danas kada su industrijski proizvodi prepuni aditiva koji bez sumnje imaju loš uticaj na čovekovo zdravlje, sve je više zagovornika hrane naših predaka.

Podsetimo se 10 omiljenih jela koje smo obožavali u detinjstvu, a i dan danas volimo kada kuhinja zamiriše na njih!

1. Sladak kupus bez mesa

Ovaj zdrav ručak, lagan i jeftin lako ćete napraviti. Da bi bio ukusniji dodajte kupusu i drugo povrće crni luk (koji prvo propržite), šargarepu, papriku, beli luk ako volite, paradajz i peršun

2. Popara

Stari hleb u komadićima nadrobite u vreloj vodi. Zagrejte ulje ili mast i kada bude vrelo prelijte, umešajte, dodajte sir ili kajmak. Može da se pravi i sa mlekom umesto vode, može i bez masti i vrelog ulja.

3. Prženice

Umesto da za doručak ili večeru jedete suvomesnate proizvode pune aditiva, napravite prženice i popijte jogurt.

4. Krompir čorba

Propržite luk i šargarepu, dodajte krompir isečen na kockice, nalijte vodu, kuvajte, zatim dodajte sok od paradajza i začinite. U krompir čorbu možete dodati i drugo povrće po želji, na primer paprike.

5. Hleb, mast i aleva paprika

Iako će mnoge starije ljude podsetiti na detinjstvo, ovo jelo je nezamislivo za našu decu.

6. Restovani krompir

U proprženi crni luk dodajte kuvani krompir i izgnječite, zatim začinite alevom paprikom, solju i biberom po želji.

7. Sutlijaš

Ne postoji ništa ukusnije i slađe. Ovo je zaista lepa kombinacija pirinča i mleka. Ovo je poslastica koju su pravile naše bake.

8. Klot pasulj bez mesa

Pasulj je dovoljno kaloričan i pun belančevina tako da mu meso uopšte nije potrebno. Šargarepa, paprika i luk su odličan dodatak pasulju.

9. Krompir u ljusci

Ništa jednostavnije. Poslužite ga uz sir, napravite paradajz salatu i spreman je ručak koji je idealan za vruće letnje dane.

10. Palenta

Pravi se za 10 minuta a jako je zdravo. Još zdravija varijanta bila je od domaćeg kukuruznog brašna, nego kupovna popara.

