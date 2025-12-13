Starinski kiseli kupus najbolje su pravile naše majke i bake, ovaj recept prenosi se s kolena na koleno

 –  

Prste ćete polizati koliko je dobar. Starinski kiseli kupus je najbolji zimski specijalitet, ovako su ga spremale naše bake i majke.

Foto: Pexels/Kai-Chieh Chan

Sa hladnim zimskim danima su stigli i zimski specijaliteti. Starinski kiseli kupus najbolje su pravile naše majke i bake, ovo je recept za najbolji zimski specijalitet.

Naši stari su se davili u kuvanom kiselom kupusu sa suvim svinjskim rebrima, a recept za najukusnije jelo se prenosi sa kolena na koleno.

Sa hladnim zimskim danima su stigli i najbolji zimski specijaliteti. Ovako spremljen starinski kiseli kupus je najbolje zimsko jelo na našim prostorima.

Ono što nas najviše obraduje jeste kuvani kiseli kupus kakav najbolje prave naše majke i bake.

Takav jedan je sada pred vama sa suvim svinjskim rebrima.

Sastojci:

  • ulje – 4 kašike
  • kiseli kupus – 2 srednje glavice
  • voda – 2 l
  • crni luk – 1 komad
  • biber – 1/2 kašičica
  • beli luk – 4 čena
  • lovorov list – 2 komada
  • praziluk beli deo – 1 komad
  • suva svinjska rebra – 200 g

Priprema:

Staviti isečeni luk i isečeni praziluk na ulje da se dinsta.

Kiseli kupus iseći na trake i malo vodom proprati pre kuvanja. Beli luk krupno iseći i staviti da se dinsta. Na kraju staviti kiseli kupus da se dinsta 10 minuta.

Preliti vodom i staviti suva svinjska rebra, lovorov list i biber. Kuvati oko sat vremena.

Prijatno uz kuvani kiseli kupus sa suvim svinjskim rebrima!

(Bonapeti.rs)

