Starinski kiseli kupus najbolje su pravile naše majke i bake, ovaj recept prenosi se s kolena na koleno

Sa hladnim zimskim danima su stigli i zimski specijaliteti. Starinski kiseli kupus najbolje su pravile naše majke i bake, ovo je recept za najbolji zimski specijalitet.
Naši stari su se davili u kuvanom kiselom kupusu sa suvim svinjskim rebrima, a recept za najukusnije jelo se prenosi sa kolena na koleno.
Sa hladnim zimskim danima su stigli i najbolji zimski specijaliteti. Ovako spremljen starinski kiseli kupus je najbolje zimsko jelo na našim prostorima.
Ono što nas najviše obraduje jeste kuvani kiseli kupus kakav najbolje prave naše majke i bake.
Takav jedan je sada pred vama sa suvim svinjskim rebrima.
Sastojci:
- ulje – 4 kašike
- kiseli kupus – 2 srednje glavice
- voda – 2 l
- crni luk – 1 komad
- biber – 1/2 kašičica
- beli luk – 4 čena
- lovorov list – 2 komada
- praziluk beli deo – 1 komad
- suva svinjska rebra – 200 g
Priprema:
Staviti isečeni luk i isečeni praziluk na ulje da se dinsta.
Kiseli kupus iseći na trake i malo vodom proprati pre kuvanja. Beli luk krupno iseći i staviti da se dinsta. Na kraju staviti kiseli kupus da se dinsta 10 minuta.
Preliti vodom i staviti suva svinjska rebra, lovorov list i biber. Kuvati oko sat vremena.
Prijatno uz kuvani kiseli kupus sa suvim svinjskim rebrima!
(Bonapeti.rs)
