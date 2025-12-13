Starinski kiseli kupus najbolje su pravile naše majke i bake, ovaj recept prenosi se s kolena na koleno

Prste ćete polizati koliko je dobar. Starinski kiseli kupus je najbolji zimski specijalitet, ovako su ga spremale naše bake i majke.

Naši stari su se davili u kuvanom kiselom kupusu sa suvim svinjskim rebrima, a recept za najukusnije jelo se prenosi sa kolena na koleno.

Ono što nas najviše obraduje jeste kuvani kiseli kupus kakav najbolje prave naše majke i bake.

Takav jedan je sada pred vama sa suvim svinjskim rebrima.

Sastojci:

ulje – 4 kašike

kiseli kupus – 2 srednje glavice

voda – 2 l

crni luk – 1 komad

biber – 1/2 kašičica

beli luk – 4 čena

lovorov list – 2 komada

praziluk beli deo – 1 komad

suva svinjska rebra – 200 g

Priprema:

Staviti isečeni luk i isečeni praziluk na ulje da se dinsta.

Kiseli kupus iseći na trake i malo vodom proprati pre kuvanja. Beli luk krupno iseći i staviti da se dinsta. Na kraju staviti kiseli kupus da se dinsta 10 minuta.

Preliti vodom i staviti suva svinjska rebra, lovorov list i biber. Kuvati oko sat vremena.

Prijatno uz kuvani kiseli kupus sa suvim svinjskim rebrima!

(Bonapeti.rs)

