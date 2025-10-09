Starinski podvarak od kiselog kupusa i svinjetine sprema se samo na ovaj način, nema osobe koja ovo ne voli!

Nema osobe koja ne voli da jede podvarak, pogotovo ako je pripremljen na starinski način.

Podvarak je jedno od onih jela koje uvek podseća na zimu i toplinu doma, idealno za porodični nedeljni ručak. Sočan kiseli kupus, pažljivo ukrčkan i zapečen sa svinjskim mesom i suvom slaninom, uz dodatak začina, čini ovo jelo ne samo ukusnim, već i energičnim saveznikom za hladne dane. Njegova bogata aroma i izdašnost čine ga sjajnim izborom i za svečane prilike, poput prazničnog ručka ili raskošne večere.

Ispratite sve korake i napravićete najukusnije jelo, a najbolje od svega je što se lako pravi, pa uspeva svakoj domaćici.

Sastojci

1 kg kiselog kupusa ribanca ili glavica kiselog kupusa isečena na rezance

1 kg svinjetine

1 šolja ulja

so, biber

začin C

lorber

Način pripreme

Najpre probajte kupus; ako je kiseliji nego što želite, properite ga. Ocedite ga i propržite na polovini ulja i dolijte sasvim malo vode. Kad kupus omekša, sipajte ga u pogodnu vatrostalnu posudu.

Na zagrejanom preostalom ulju propržite isečeno meso koje ste prethodno posuli začinom i posolili, a pri kraju prženja pobiberili.

Tako pripremljeno meso poređajte na kupus i prelijte preostalim uljem na kojem je i proprženo. Meso zatim pritisnite da bi potpuno prodrlo u kupus, pospite celu površinu smrvljenim lorberom i ravnomerno, po celoj površini, prelijte sa nekoliko kašika vode.

Pecite u zagrejanoj rerni na umerenoj temperaturi oko 1 sat. U toku pečenja meso možete prevrnuti da bi porumenelo sa obeju strana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com