Starinski recept za prženi kupus: Ukusniji je od podvarka, a priprema se duplo brže!

Kiseli kupus je izuzetno zdrav i ima mnogo više vitamina C u odnosu na limun zato je poželjno i jesti ga što više tokom hladnih dana kako biste ojačali imunitet. Ovo je najbolji prirodni način da se zaštite od virusa tokom zime.

Osim toga tokom same fermentacije odnosno kiseljena ovo povrće stvara uslove za rast korisnih probiotika koji utiču na zdravlje creva.

Pored već dobro poznatih jela od kiselog kupusa postoji i jelo koje su nekad davno pripremale naše bake a koje se, na žalost polako zaboravlja. U pitanju je prženi kiseli kupus koji je sličan podvarku a opet drugačiji.

Priprema se mnogo brže od podvarka, ima sjajan ukus a može da se kombinuje i sa drugim jelima recimo sa kuvanim krompirom ili pire krompirom. Po želji možete dodati suvo meso, dimljene kobasice ili kao u našem receptu suvu slaninu.

Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa

200 ml ulja

1 glavica crnog luka

300 g svežeg mesa po izboru

200 g suvog mesa (slanina, kobasica, suvi vrat )

biber, beli luk u prahu

peršunov list i bosiljak

lovorov list

Priprema:

Isecite kiseli kupus kao za podvarak, potopite sa 1 litrom vode i ostavite da odstoji 30 minuta, a potom ga dobro iscedite.

U dublju šerpu dinstajte crni luk na ulju, dodajte na kockice isečeno meso, naspite vodu i ostavite da se meso dobro skuva.

Dodati oceđen kupus, začine i sipajte oko 1 l vode i ostavite da se kupa poklopljeno na tihoj vatri. Dodajte začine i sve dobro izmešajte.

Nakon što voda potpuno uvri dodajte malo ulja i nastavite da pržite kupus 10 minuta.

Dodajte seckanu suvu slaninu i nastavite da pržite kupus dok ne dobije finu zlatno žućkastu boju.

Možete ga poslužiti uz krompir pire.

(Srećna republika)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com