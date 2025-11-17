Starinski svadbarski kiseli kupus pun mesa i povrća, specijalitet koji mnogi ne znaju da spremaju

Svadbarski kiseli kupus je pun mesa i povrća. Mnogi ne znaju recept po kome se priprema ovo srpsko tradicionalno jelo

Starinski svadbarski kiseli kupus koji je pun mesa i ukusniji od kafanskog. Mnogi ne mogu da se zamisle hladne dane bez prave srpske zimnice, ne mogu ni bez svadbarskog kupusa.

Ovaj specijalitet koji je pun mesa, povrća, a i naravno kiselog kupusa. Tradicionalno srpsko jelo koje mnogi jedu sa zadovoljstvom.

Ako do sada niste znali kako se sprema svadbarski kiseli kupus, moraćete da zapišete ovaj recept za ovaj srpski specijalitet i da uživate u ovom jelu.

Sastojci:

lovorov list

4 kilogramakiselog kupusa

biber u zrnu

1 kilogram svinjskog mesa od plećke

1 kašika slatke paprike

1 kilogram junećeg mesa od buta

1 puna kašika masti

1 kilogram suvih rebara

4 čena belog luka

1 kilogram slanine

1 veći crni luk

Način pripreme:

U tiganju istopite mast, pa dodajte sitno seckani crni luk. Kada omekša sklonite sa šporeta i dodajte slatku papriku, pa brzo promešajte. Isecite kiseli kupus na krupnije komade, pa ređajte u tepsiju koju ste premazali mašću.

Dno tepsije obložite listovima kiselog kupusa, pa poređajte seckani kupus, pa luk, pa meso, pospite biberom i seckanim belim lukom, pa opet poređajte kupus i tako redom dok ne utrošite sve sastojke.

Poslednji red treba da bude seckani kupus, a onda poređajte i nekoliko komada lovorovog lišća. Pokrijte listom kiselog kupusa, pa prelijte toplom vodom. Kuvajte dok ne krene da ključa, a zatim smanjite temepraturu i kuvajte još 4 sata.

(Krstarica/Stvar ukusa)

