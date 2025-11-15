Sve više domaćica sada ovako sprema sarmu: Mnogo je jednostavnije i ukusnije, probajte i vi

Ovaj recept je dokaz da tradicija može da se osveži, a da pritom ne izgubi dušu.

Sarma je jelo duboko ukorenjeno u tradiciji balkanske kuhinje. Smatra se neizostavnim delom prazničnih obroka, porodičnih okupljanja i slava. Iako se recepti po kojima do domaćica ili domaćin sprema sarmu razlikuju od regiona do regiona, baza od mlevenog mesa i pirinča umotanih u listove kiselog kupusa ostaje simbol domaće, utešne hrane koja greje i telo i dušu.

Ako mislite da ste probali sve verzije sarme, vreme je da otkrijete jednu koja menja pravila igre. Sarma iz rerne nije samo lakša za pripremu – njen ukus je dublji, miris bogatiji, a tekstura savršeno zapečena.

Zašto baš sarma iz rerne?

Tradicionalna sarma se krčka satima na šporetu. Ali kada je stavite u rernu, dobijate intenzivniji ukus i jednostavniji proces – bez stalnog nadgledanja. Vi samo složite, pokrijete i pustite da rerna uradi posao.

Evo malo drugačijeg načina na koji sve više domaćica sada sprema sarmu.

Sastojci:

Nadev za sarmu:

900 g mlevenog goveđeg mesa

2 crvena luka

150 g pirinča

50 g slanine

2 jaja

20 g soli

0,5 vezice peršuna

½ kašičice bibera

1 kašičica slatke mlevene paprike

1 kašičica ljute mlevene paprike

3 kašike ulja

4 čena belog luka

1 glavica kiselog kupusa

Preliv:

2 lovorova lista

300 g sušenog mesa ili slanine po želji, ne morate

2 kocke goveđeg mesa

1 l vode

200 ml paradajz pirea

Priprema:

Sitno iseckati crni luk i slaninu. Propržiti crni luk i slaninu na zagrejanom ulju dok ne omekšaju. Dodati mleveno meso i propržiti dok ne promeni boju. Pred kraj dodati sitno iseckan beli luk, so, biber i slatku i ljutu mlevenu papriku. Kratko promešati.

Skloniti smesu sa mesa sa vatre i ostaviti da se malo ohladi. U ohlađenu smesu umešati jaja, sirovi pirinač i seckani peršun. Sve dobro izmešati rukama. Odvojiti listove od glavice kiselog kupusa. Nožem istanjiti deblje delove u osnovi svakog lista. Napuniti svaki list pripremljenom smesom od mesa i pirinča i uviti sarmu.

Ostatak sečenog kiselog kupusa koji vam je ostao rasporedite po dnu duboke posude za pečenje. Uvijenu sarmu čvrsto rasporedite preko kupusa. Po želji, između sarmi rasporedite komade sušenog mesa ili slanine. U činiji pomešajte kockice goveđeg mesa sa litrom vrele vode dok se ne otope. Dodajte paradajz pire i promešajte. Prelijte sarmu pripremljenim fondom. Dodajte lovorov list.

Zagrejte rernu na 180 °C. Posudu sa sarmom čvrsto pokrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu. Pecite pokriveno oko sat vremena. Zatim pažljivo izvadite posudu, okrenite sarmu, smanjite temperaturu na 170 °C i vratite u rernu na još pola sata.

Zatim skinite foliju i pecite sarmu još oko 30 minuta, dok ne dobije lepu boju na vrhu. Tokom pečenja proveravajte da li ima dovoljno tečnosti i po potrebi dodajte malo vrele vode ili fonda. Sarma pečena u rerni najbolje se služi topla, sa kremastim pire krompirom koji savršeno upotpunjuje bogate ukuse jela.

Zašto bi i vi trebalo da probate sarmu iz rerne

Manje vremena uz šporet – rerna radi za Vas.

– rerna radi za Vas. Bogata aroma – zatvorena toplota izvlači maksimum iz začina.

– zatvorena toplota izvlači maksimum iz začina. Jednostavno posluživanje – sve je u jednoj posudi, spremno za sto.

Sarma iz rerne kao nova tradicija

Možda ste navikli na klasičnu pripremu, ali jednom kada probate sarmu iz rerne i način na koji sve više domaćica sprema sarmu, teško ćete se vratiti starom načinu. Ovaj recept je dokaz da tradicija može da se osveži, a da pritom ne izgubi dušu.

Zaključak

Ako želite da Vaša sledeća zimska trpeza ima sarmu iz rerne, ne odlažite – probajte već ovog vikenda. Biće to jelo koje će pokrenuti razgovore za stolom i možda postati Vaša nova porodična tradicija.

