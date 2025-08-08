Turska pita bez kora: Recept za brzinski i ukusan letnji specijalitet za kojim je poludeo ceo svet (video)

Ova turska pita bez kora je zaludela ceo svet, a na Youtubu ima preko 11 miliona pregleda

Pite su super obrok koji može da se jede u raznim prilikama. Odličan je kao doručak, večera, užina ili predjelo.

Najpoznatija pite su burek i gibanica, a prava domaćinska je gužvara. Kada vam trebaju brza rešenja odlučite se da napravite pitu. U nastavku ćete pronaći recept za pitu sa povrćem, bez kora koja se pravi brzo i lako. Sjedine se svi sastojci i zapeku u rerni. Ova turska pita sa povrćem već godinama oduševljava ljude širom sveta, a na Youtubu ima preko 11 miliona pregleda.

Sastojci:

2 krompira

2 paradajza

3 zelene paprike

2 mlada luka

4 jajeta

1 kašičica soli

100 g feta sira

1 čaša ulja

1,5 čaša mleka

3,5 šolje brašna

2 kesice praška za pecivo

rendani sir

Priprema:

Krompir, paradajz, zelenu papriku i zeleni luk isecite na sitne kockice. Paradajzu skinite kožicu. Zatim umutite jaja, pa dodajte povrće, so, seckanu fetu, ulje i mleko. Dobro promešajte. Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Kalup prečnika 32 cm premažite puterom. Sipajte smesu, pospite rendani sir preko i pecite na 200°C nekih 30-35 minuta.

