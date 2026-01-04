U Turskoj sarmu prave samo ovako: Ovo vam nikad ne bi palo na pamet, a tako je fantastično (VIDEO)

Turska sarma se pravi na krajnje neuobičajen način, iako su skoro svi sastojci za pripremu isti kao i kod naše tradicionalne sarme

Turski recepti su veoma slični našim, a način na koji oni prave sarmu možda je čak i bolji od našeg tradicionalnog načina:

Potrebno za tursku sarmu

1 glavica kupusa ili dve manje (oni koriste obični kupus koji prokuvaju, a vi možete kiseli kupus)

2 glavice crnog luka

4 čena belog luka

šolja i po opranog pirinča

1 kašika paradajz pirea

suva začinska paprika (jedna kašika slatke i jedna ljute začinske paprike)

1 kašičica bibera

1 kašičica suve nane

1 kašičica kumina

so po ukusu

maslinovo ulje

mleveno meso

Za preliv:

2 kašike maslaca ili masti ili 5 kašika ulja

1 kašika paste od paradajza

soli po ukusu

2 čena belog luka

3 šolje vode i još po potrebi ako uvri.

Priprema turske sarme

Izmešajte s meso, pirinač, sitno seckan crni i beli luk, paradajz pire, začine svih vrsta i malo maslinova ulja. Zatim napravite smesu koja je dobro sjedinjena.

Kiseli kupus dobro operite, razdvojite glavicu na listove. Uklonite koren sa lista pa spojite nekoliko listova tako da dobijete široko polje, kao koru za pitu, pa filujte sa kupusom, urolajte u dugačku sarmu ali bez spajanja ivica i potom ih savijajte u podmašćenu tepsiju, tako da izgleda kao velika domaća pita savijača.

Savijenu sarmu prelijte sa smesom od masti, vode, paradajz sosa, belog luka i soli.

Pecite u rerni na 180 stepeni Celzijusa što duže. Kada voda uvri, dodajte još malo sve dok se sarma dobro ne raskuva. Možete i da tepsiju poklopite sa drugom tepsijom i sve kuvate na ringli, prenosi stil.kurir.rs.

