Viralna krompir salata za kojom su poludeli svi: Pravi se potpuno drugačije nego što smo navikli

Krompir salata je neizbežan deo posne trpeze. Jedan recept je postao popularan jer se razlikuje od nama poznatih načina pripreme

Reč je o specifičnom receptu za krompir salatu, koji je osvojio mnoge na internetu.

Razlikuje od nama poznatih načina pripreme, a na Tiktoku ima milione pregleda.

Potrebno za krompir salatu:

500 -700 g sitnog krompira

malo maslinovog uja

so, biber, paprika

pola svežeg krastavca

1 crveni luk

malo peršuna

Preliv:

4-5 kašike jogurta

2 kašike majoneza

1 kasika senfa

sok od pola limuna

so

biber

Potrebno je:

Skuvajte krompire pa ih stavite na poslužavnik i zgnječite. Dodajte malo maslinovog ulja i začina i pecite ih oko 20 minuta na 180 stpeni. Za to vreme pomešajte sve sastojke za preliv i dodajte povrće. Dodajte pečene krompire u posudu sa ostalim sastojcima, promešajte i uživajte u salati.

@lili.yummy Viraler knuspriger Kartoffelsalat🥔🥗 Endlich habe ich auch den Salat ausprobiert und für sehr lecker befunden😍 Wie findet ihr ihn? Wenn ihr den Salat noch nicht ausprobiert habt, macht es auf jeden Fall 😍 Ich habe übrigens etwas mehr Gemüse hinzugefügt, um den Salat frischer zu machen 🙏🏻 Zutaten: 500-700g Kartoffel-Drillinge (ganzes Blech) etwas Olivenöl Salz,Pfeffer,Paprika 1/2 frische Gurke 1/2 Paprika 1 rote Zwiebel etwas Dill oder Petersilie Dressing: ca.4-5 EL Joghurt 2 EL Mayo 1 EL Senf 1/2 Zitronensaft Salz,Pfeffer Zubereitung: Die Kartoffeln kochen, danach auf das Blech geben und zerquetschen. Etwas Olivenöl und Gewürze dazugeben und bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen. Währenddessen das Gemüse klein schneiden. Alle Zutaten für das Dressing vermengen, das Gemüse hinzufügen. Die gebackenen Kartoffeln hinzugeben und den Salat sofort genießen. Guten Appetit 🥰 #salat #kartoffelsalat #rezept #kochen #lecker ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman

Dodatni saveti za kuvani krompir

Svi obožavaju krompir, namirnicu koja je deo mnogih jela, a često i prilog. Od njega se prave salate, čorbe, musaka, ali mnogi još uvek greše prilikom pripreme. Evo koje su tri najčešće greške pri kuvanju krompira.

1. Ljuštite sirov krompir

Mnogi oljušte krompir pre ne što ga stave u šerpu za kuvanje. Ipak, najbolje je skuvati ga s korom jer će je tako biti jednostavnije da je uklonite, a stručnjaci tvrde i da je onda boljeg ukusa.

2. Kuvate ga u ključaloj vodi

Kao i s većinom povrća, ljudi čekaju da voda proključa da bi u nju ubacili krompir, ali to je velika greška jer je onda veća verovatnoća da iznutra ostane sirov.

Najbolja opcija je staviti krompir u hladnu vodu, a kad proključa, smanjiti vatru i kuvati ga do 20 minuta.

3. Proveravate viljuškom da li je kuvan

Mnogi koriste ovu metodu za proveravanje da li je krompir kuvan, odnosno dovoljno mekan. Ali, onda on počinje da se raspada u vodi, što nije baš primamljivo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com