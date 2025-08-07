Za pasulj čuvenog kuvara Steve Karapandže kažu da mu nema ravnog, evo i zašto (recept)

Pasulj je tradicionalno jelo koje svi obožavaju.

Stevo Karapandža je bio i ostao jedan od najpoznatijih kuvara iz bivše Jugoslavije. Njegovom čorbastom pasulju nema ravnog, evo kako ga on sprema:

Sastojci:

450 g pasulja (tetovac ili gradištanac)

2 šargarepe

2 glavice crnog luka

1 struk praziluka

2 lovorova lista

300 g suvog mesa (krtina ili rebarca)

1 kašičica crvene mlevene paprike

1/2 kašičice mlevenog bibera

1 kašika biljnog začina

2 kašike brašna

30 ml ulja

soli po ukusu

Priprema: Pasulj očistiti, oprati i potopiti ga u hladnu vodu uveče pre kuvanja. Ujutru staviti da se kuva, pustiti da provri, pa kuvati oko desetak minuta. Procediti prvu vodu, pa pasulj naliti toplom vodom. Iseckati sitnije 2 glavice crnog luka, pa dodati pasulju, kao i 2 lovorova lista.

Očistiti i naseći šargarepe, propržiti s lukom, pa dodati pasulju. Dodati oprano suvo meso ili rebra. Kuvati oko sat i po do dva sata (u zavisnosti od vrste pasulja). Po potrebi dodati još vode, u zavisnosti koliko čorbast pasulj želite, prenosi stil.kurir.rs.

Kad je pasulj kuvan, napraviti zapršku. Zagrejati ulje u tiganju, dodati brašno, propržiti pazeći da ne zagori. Prohladiti, pa dodati mlevenu papriku. Dobro promešati i sipati u kuvani pasulj. Dodati biljni začin po ukus, biber i soli po ukusu. Kuvati još 5 minuta i isključiti.

